Unikalus Messi fenomenas: buvęs „Barcelona“ futbolininkas atskleidė netikėtą legendos įprotį

Pasak brazilų saugo, labiausiai jį stebindavo buvo ne nuostabūs įvarčiai ar driblingas, bet laisvų smūgių treniruočių nebuvimas.
„Ar žinote, kas yra keisčiausia apie L. Messį? Visi tuos metus, kai kartu žaidžiau „Barcelona“ komandoje, nė karto nemačiau jo treniruotėje smūgiuojant baudos smūgių!“ – atviravo Rafinha.
Pastaroji pastaba jau tampa legenda – ne vienas komandos draugas ar žurnalistas kėlė klausimą, kaip įmanoma tapti vienu geriausių visų laikų baudos smūgių meistrų treniruotėse juos išvis ignoruojant. Rafinha pridūrė, kad tokios pat nuomonės buvo ir kiti komandos nariai.
„Atrodė, jog jis tiesiog ateina, nemato reikalo repetuoti ir rungtynėse įmuša iš neįmanomų situacijų. Stebint jį iš arti, galėjai tik spėlioti – ar čia natūralus talentas, ar kažkoks paslėptas ritualas.“
Šis liudijimas kontrastuoja su Nelsono Semedo ar kitų trenerių pasakojimais, kad L. Messi retkarčiais visgi praktikuodavo standartines situacijas asmeniškai, jau pasibaigus pagrindinei treniruotei, bet akivaizdu – įprastų schemų ar rutinos argentinietis neturėjo.
Nepaisant visko, argentinietis liko „Barcos“ istorijos rekordininku pagal įvarčius iš standartinių situacijų, o Rafinhos atskleista detalė tik dar labiau įtvirtina L. Messi fenomeno unikalumą šiuolaikiniame futbole.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!