UEFA Čempionų lyga: „Man City“ – PSG (tiesioginė transliacija)

Rungtynės prasidės 22 val., o jų tiesioginę transliaciją galėsite stebėti TV3 kanalu, „sportas.lt“ ir tv3.lt portaluose.
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Man City“ ir PSG pergalingai startavo Čempionų lygoje, atitinkamai nugalėdami „Porto“ ir Bratislavos „Slovan“. Visgi vietiniuose čempionatuose komandų situacijos skirtingos. Anglijos klubas „Premier“ lygoje turi iškovojęs visas 6 pergales ir šiuo metu yra vienvaldis lyderis. Tuo tarpu PSG „Ligue 1” čempionate po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs vos 11 taškų ir rikiuojasi šeštoje turnyrinės lentelės vietoje.
• „Opta“ superkompiuteris nedideliu šių rungtynių favoritu laiko „Man City“ klubą, kurio tikimybė laimėti susitikimą siekia 44,1 proc., PSG – 32 proc., o lygiųjų – 23,9 proc.
• Tai bus devintasis susitikimas tarp „Man City“ ir PSG komandų. Anglijos klubas laimėjo 4 rungtynes, 2 kartus triumfavo PSG bei 2 kartus buvo užfiksuotos lygiosios.
• PSG nepralaimėjo paskutinių 11 žaistų rungtynių Čempionų lygoje (7 pergalės ir 4 lygiosios). Ilgesnę nepralaimėtų rungtynių seriją komanda yra turėjusi tik kartą, 13 rungtynių nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. lapkričio mėn.
• PSG gali tapti vos antrąja komanda, nepralaimėjusia 10+ rungtynių iš eilės Čempionų lygoje prieš varžovus iš Anglijos.
• „Man City“ puolėjas Erlingas Haalandas pelnė 42 įvarčius per 39 sužaistas rungtynes Čempionų lygos grupių/fazės etape, tai geriausias rezultatas nuo jo debiuto šiame turnyre 2019/2020 m. sezone.
• Ousmane‘as Dembele tiesiogiai prisidėjo prie 31 PSG komandos pelnyto įvarčio per 41 sužaistas rungtynes Čempionų lygoje (20 įvarčių ir 11 rezultatyvių perdavimų) bei užima penktąją vietą pagal šį rodiklį klube šiame turnyre nusileisdamas tik Kylianui Mbappe (65 per 64 rungtynes), Neymarui (37 per 41), Edinsonui Cavani (33 per 54) ir Angeliui Di Maria (32 per 54).
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Mums reikia sužaisti tobulas rungtynes, nes PSG šiuo metu yra geriausia komanda Europoje. Jie laimėjo Čempionų lygą pastaruosius du sezonus, tai parodo, kokie geri jie yra. Jei pademonstruosime geriausią savo žaidimą, galime juos nugalėti. Visos rungtynės yra skirtingos, bet mūsų darbe svarbiausia yra jas laimėti.“
Enzo Maresca, „Man City“ komandos vyriausiasis treneris
„PSG yra puiki komanda, to neįmanoma nepripažinti. Asmeniškai žinau keletą žaidėjų ir žinau, kokie geri jie yra. Galima matyti, kokie lankstūs jie yra kiekvienu rungtynių momentu. Turime būti labai geri norėdami juos nugalėti, to ir siekiame.“
Rubenas Diasas, „Man City“ komandos gynėjas
„Tai, kad visi žaidėjai yra pasiruošę žaisti – teigiamas dalykas treneriui. Šios rungtynės vyks tinkamu metu, tad pamatysime, kokį pasirodymą surengsime, nes žaisti čia – tikras iššūkis. Sezoną pradėjome puikiai, bet nepasiekėme rezultatų, kurių nusipelnėme. Šias rungtynes žaisime išvykoje prieš vieną geriausių komandų Europoje. Esame motyvuoti parodyti savo lygį, kad galime įveikti sunkumus.“
Luisas Enrique, PSG komandos vyriausiasis treneris
„Mūsų laukia svarbios rungtynės prieš labai gerą komandą, turinčią puikius žaidėjus. Lengva nebus, bet gerai pasiruošime, kad iškovotume tris taškus.“
Ousmane‘as Dembele, PSG komandos puolėjas
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