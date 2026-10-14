UEFA Čempionų lyga: „Man City“ 2:4 PSG (Vyksta 2 kėl, tiesioginė transliacija)

Rungtynės prasidės 22 val., o jų tiesioginę transliaciją galėsite stebėti TV3 kanalu, „sportas.lt“ ir tv3.lt portaluose.
ĮVARTIS
E. Haalandas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 2:4.
E. Haalandas atliko pavojingą smūgį galva, tačiau kamuolys sudrebino skersinį.
E. Fernandezas atliko galingą smūgį dešine koja, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
ĮVARTIS
Maghnesas Akliouche'as atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, o Gianluigi Donnarumma iš pradžių atremtas kamuolys kurioziškai atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo 4:1.
ĮVARTIS
Erlingas Haalandas smūgiu galva pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:3.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
PSG po pirmojo kėlinio pirmauja rezultatu 3:0.
PSG per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 10 smūgių, kai tuo tarpu „Man City“ futbolininkai – 6.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
Erlingas Haalandas standartinės situacijos metu atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
ĮVARTIS
Vitinha nuostabiu smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Vitinha atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai sugavo Gianluigi Donnarumma.
Jeremy Doku reidą sėkmingai sustabdė varžovas ir Anglijos klubo rengta ataka nutrūko.
ĮVARTIS
Ousmane'as Dembele smūgiu galva nuginklavo vartininką ir greitai padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
ĮVARTIS
Desire Doue puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė PSG į priekį 1:0.
Enzo Fernandezas baudos smūgio metu galingai pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau pastarąjį atrėmė vartininkas.
Fabiano Ruizo perdavimą baudos aikštelėje Ousmane'ui Dembele sėkmingai nutraukė varžovas.
Rungtynės prasideda!
PSG startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
Notre 11 de départ ! ⚔️ #MCIPSG I #UCL https://t.co/mavd70JDr2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 14, 2026
„Man City“ komandos startinė sudėtis:
Your City XI to face PSG 🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland SUBS | Bettinelli, Rulli, Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis https://t.co/jYAzZtrXlL— Manchester City (@ManCity) October 14, 2026
Įdomūs faktai po rungtynių:
• PSG pelnė antrąjį rungtynių įvartį praėjus vos 99 sekundėms nuo pirmo tikslaus smūgio šiame susitikime.
• Tai buvo pirmas kartas, kai PSG pelnė 3 įvarčius per 32 sužaistas minutes išvykos rungtynių pirmajame kėlinyje Čempionų lygoje. Tuo tarpu „Man City“ iki šiol dar niekada nebuvo atsilikęs namuose trimis įvarčiais po pirmojo kėlinio.
• PSG ir „Aston Villa“ yra pirmosios komandos Čempionų lygos istorijoje, pelniusios po tris įvarčius pirmajame kėlinyje abejose pirmosiose sezono rungtynėse.
• Erlingas Haalandas tapo „Manchester City“ visų laikų rezultatyviausiu Čempionų lygos futbolininku (38 įvarčiai), pagerinęs Sergio Aguero (36) priklausiusį rekordą.
Desire Doue puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė PSG į priekį 1:0.
Ousmane'as Dembele smūgiu galva nuginklavo vartininką ir greitai padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Erlingas Haalandas antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:3.
Maghnesas Akliouche'as atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, o Gianluigi Donnarumma iš pradžių atremtas kamuolys kurioziškai atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo 4:1.
E. Haalandas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 2:4.
Šį susitikimą stadione stebėjo ir buvęs„Man City“ vyriausiasis treneris Pepas Guardiola.
Pep Guardiola is at the Ethiad for Man City vs. PSG 🩵 https://t.co/3qeJGXxXWW— ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2026
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Man City“ ir PSG pergalingai startavo Čempionų lygoje, atitinkamai nugalėdami „Porto“ ir Bratislavos „Slovan“. Visgi vietiniuose čempionatuose komandų situacijos skirtingos. Anglijos klubas „Premier“ lygoje turi iškovojęs visas 6 pergales ir šiuo metu yra vienvaldis lyderis. Tuo tarpu PSG „Ligue 1” čempionate po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs vos 11 taškų ir rikiuojasi šeštoje turnyrinės lentelės vietoje.
• „Opta“ superkompiuteris nedideliu šių rungtynių favoritu laiko „Man City“ klubą, kurio tikimybė laimėti susitikimą siekia 44,1 proc., PSG – 32 proc., o lygiųjų – 23,9 proc.
• Tai bus devintasis susitikimas tarp „Man City“ ir PSG komandų. Anglijos klubas laimėjo 4 rungtynes, 2 kartus triumfavo PSG bei 2 kartus buvo užfiksuotos lygiosios.
• PSG nepralaimėjo paskutinių 11 žaistų rungtynių Čempionų lygoje (7 pergalės ir 4 lygiosios). Ilgesnę nepralaimėtų rungtynių seriją komanda yra turėjusi tik kartą, 13 rungtynių nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. lapkričio mėn.
• PSG gali tapti vos antrąja komanda, nepralaimėjusia 10+ rungtynių iš eilės Čempionų lygoje prieš varžovus iš Anglijos.
• „Man City“ puolėjas Erlingas Haalandas pelnė 42 įvarčius per 39 sužaistas rungtynes Čempionų lygos grupių/fazės etape, tai geriausias rezultatas nuo jo debiuto šiame turnyre 2019/2020 m. sezone.
• Ousmane‘as Dembele tiesiogiai prisidėjo prie 31 PSG komandos pelnyto įvarčio per 41 sužaistas rungtynes Čempionų lygoje (20 įvarčių ir 11 rezultatyvių perdavimų) bei užima penktąją vietą pagal šį rodiklį klube šiame turnyre nusileisdamas tik Kylianui Mbappe (65 per 64 rungtynes), Neymarui (37 per 41), Edinsonui Cavani (33 per 54) ir Angeliui Di Maria (32 per 54).
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Mums reikia sužaisti tobulas rungtynes, nes PSG šiuo metu yra geriausia komanda Europoje. Jie laimėjo Čempionų lygą pastaruosius du sezonus, tai parodo, kokie geri jie yra. Jei pademonstruosime geriausią savo žaidimą, galime juos nugalėti. Visos rungtynės yra skirtingos, bet mūsų darbe svarbiausia yra jas laimėti.“
Enzo Maresca, „Man City“ komandos vyriausiasis treneris
„PSG yra puiki komanda, to neįmanoma nepripažinti. Asmeniškai žinau keletą žaidėjų ir žinau, kokie geri jie yra. Galima matyti, kokie lankstūs jie yra kiekvienu rungtynių momentu. Turime būti labai geri norėdami juos nugalėti, to ir siekiame.“
Rubenas Diasas, „Man City“ komandos gynėjas
„Tai, kad visi žaidėjai yra pasiruošę žaisti – teigiamas dalykas treneriui. Šios rungtynės vyks tinkamu metu, tad pamatysime, kokį pasirodymą surengsime, nes žaisti čia – tikras iššūkis. Sezoną pradėjome puikiai, bet nepasiekėme rezultatų, kurių nusipelnėme. Šias rungtynes žaisime išvykoje prieš vieną geriausių komandų Europoje. Esame motyvuoti parodyti savo lygį, kad galime įveikti sunkumus.“
Luisas Enrique, PSG komandos vyriausiasis treneris
„Mūsų laukia svarbios rungtynės prieš labai gerą komandą, turinčią puikius žaidėjus. Lengva nebus, bet gerai pasiruošime, kad iškovotume tris taškus.“
Ousmane‘as Dembele, PSG komandos puolėjas
Komandų formos:
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E. Haalandui uždaryti komandos draugo perdavimo nepavyko, kamuolį paskutinę akimirką atremė vartininkas.