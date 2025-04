Trinchieri: apie sunkią Lekavičiaus situaciją ir paskutines rungtynes namuose

REKLAMA

„Mums tai yra paskutiniosios sezono namų rungtynės. Norime pagerbti žaidimą prieš savo gerbėjus ir sužaisti geriausią įmanomą mačą. Man tai taip pat yra ypatingos rungtynės, nes sutinku „Partizan“, o tai visada yra malonumas. Ateityje taip bus ir su „Žalgiriu“. Žinau, kad neturime šansų patekti į atkrintamąsias, bet aš tuo nekvaršinu galvos. Žaisime paskutiniąsias namų rungtynes po ilgos kelionės ir norime tai pagerbti geriausiai, kaip galime“, – sakė italas.

Treneris vardijo, kodėl „Partizan“ rezultatai pastaruoju metu suprastėjo.

„Daugelis komandų išgyvena tą patį. Konkurencija yra neįtikėtina. Pažiūrėkite į „Žalgirį“. Nuvykome į Belgradą ir laimėjome prieš „Crvena Zvezda“. Tuomet nuvykome pas „Baskonia“ ir pralaimėjome paskutinėje atakoje, nors nusipelnėme laimėti. Nelaimėjome tik todėl, kad nepataikėme laisvų metimų. Tada 20 taškų atsilikome nuo „Paris“, kurie ką tik nugalėjo „Panathinaikos“ jų tvirtovėje, bet laimėjome. Tada nuvykome į Monaką, pirmavome 39 minutes ir 43 sekundes. Nusipelnėme kitokios baigties. Laimėjome tik kartą, bet tikiu, kad žaidėme gerai.

„Olympiacos“ pirmavo visą sezoną, buvo labai solidūs ir stabilūs. Dabar jie pralaimėjo tris mačus paeiliui. Ar buvo galima pagalvoti, kad kas nors panašaus nutiks prieš pat atkrintamąsias? Tokia yra Eurolyga“, – sakė italas.

A.Trinchieri pripažįsta, kad nėra gerų naujienų apie Lukos Lekavičiaus sveikatos būklę: „Jokių gerų žinių.

Jis patyrė labai specifinę traumą, keistą ir retą. Medikų štabas ieško sprendimų, bet tai nėra vienos dienos reikalas. Galiu tik palinkėti Lukui greito atsigavimo ir sugrįžtančios saulės. Žinau, kad jam sunku.“

Trinchieri apsilankė „Žalgirio“ dublerių rungtynėse Vilkaviškyje ir pasidalijo įspūdžiais apie „7bet-NKL“ atmosferą.

„Visų pirma, pasimėgavau kraštovaizdžiu užmiestyje, buvo saulėta, labai gražu. Nuostabi atmosfera. Maža salė buvo sausakimša, gerbėjai palaikė savo komandą be jokio negatyvo svečiams. Jie buvo susitelkę į save ir man tai labai patiko. Šeimininkai nusipelnė laimėti, lemiamu metu jie buvo geresni, bet pasimėgavau patirtimi. Buvo labai geros rungtynės“, – sakė jis.

Paklaustas, ar paskutinės sezono rungtynės Eurolygoje bus proga pasimėgauti atmosfera, A.Trinchieri išlieka susitelkęs į darbą.

„Nežinau daug trenerių, kurie rungtynių metu galėtų pasimėgauti atmosfera, bet po rungtynių viską peržvelgi ir jauti tai, nes gali viską sulėtinti bei pamatyti, kaip palaikomi tavo žaidėjai. Per rungtynes vis tiek esu susitelkęs į treniravimą, rotacijas, sprendimų priėmimą. Nesimėgauju per rungtynes, bet keliaudamas namo atsuku mintyse tuos vaizdus. Net ir eidamas iš aikštelės darkart išgyvenu tas emocijas.“

Man pasisekė savo karjeroje visada turėti nuostabų gerbėjų palaikymą savo komandoms. Viskas prasidėjo Kantu, kur viskas buvo mažesnio lygio, bet namų rungtynėse palaikymas buvo nuostabus, nes laimėjome daug rungtynių kaip autsaideriai. Bamberge yra ženkliai geriausia arena Vokietijoje, ją vadina „Freak City“, po to „Partizan“ ir dabar esu čia. Klausiu savęs, kaip viskas atrodytų be to ir atsakymo neturiu“, – sakė specialistas.