Trinchieri apie greitą „Barcelonos“ puolimą: „Lyg žiūrėtum olimpinį šimto metrų bėgimo finalą“

Prieš artėjantį susitikimą „Žalgirio“ strategas pabrėžė, kad dabar prasideda lemiama sezono fazė, kurioje visos komandos dvigubina pastangas ir kaunasi dėl svarbiausių tikslų.

„Tai paskutinė Eurolygos reguliaraus sezono atkarpa. Kiekvienos rungtynės yra daugiau negu svarbios. Visos komandos padvigubina savo pastangas. Tikimės labai sunkių rungtynių Barselonoje. Jie žaidžia su daug energijos ir nuostabiai bėga į greitą puolimą. Lyg žiūrėtum olimpinį šimto metrų bėgimo finalą. Tokį greitį retai kada pamatysi kovo mėnesį. Žinome, kad jie favoritai ir žaidžia solidžiai.

Mes turime žaisti komandiškai abejose aikštės pusėse ir žiūrėti po vieną ataką į priekį. Norėdami kovoti, turime įdėti maksimalias pastangas. Gerbiame varžovą, bet gerbiame ir savo sunkų darbą, kurį atliekame pastaruoju metu. Tikiu, kad galime parodyti geriausią savo žaidimą“, – prieš dvikovą kalbėjo A.Trinchieri.

Sezono pradžioje „Barcelona“ buvo pirmasis „Žalgirio“ varžovas Eurolygoje, todėl kilo klausimas, kiek per šį laikotarpį pasikeitė komandų žaidimas.

„Žalgiris“, kurį turime dabar, yra labai panašus į tą, kuris buvo pirmoje sezono dalyje. Žaidimą statome nuo gynybos, stengiamės būti komandiški. Stengiamės patobulinti tam tikrus aspektus bei turėti aiškią hierarchiją.

„Barcelona“ turi labai daug talento. Jie neteko Nunezo ir Laprovittolos, tad perstumdė pozicijas. Abrinesas dabar žaidžia „antru“, Satoransky yra aukštas įžaidėjas, Andersonas, Parra... Gale dienos, tai yra komanda, kuri yra priklausoma nuo Parkerio ir Punterio talento“, – analizavo specialistas iš Italijos.

Artėjant lemiamoms sezono kovoms, dažnai kyla klausimas, ar treneriai skaičiuoja, kiek pergalių dar reikia, kad komanda patektų į atkrintamąsias.

„Nežinau dėl kitų trenerių, žinau tik dėl savęs. Aš įsivaizduoju, kaip atrodo lentelė šiuo metu, bet nesu į tai susifokusavęs. Nenoriu to analizuoti. Stengiuosi tobulinti komandą, tobulinti žaidėjus. Jaučiuosi gerai dėl to, kaip dabar dirbame ir žaidžiame. Po pertraukos žaidžiame stabiliau. Tai didelis laimėjimas treneriui. Esu laimingas dėl to, kaip į komandą integruojasi Wongas. Visi komandos draugai jam padeda, o jis turi talento. Tokia šiuo metu mūsų situacija“, – teigė A.Trinchieri.

Katalonų klubas šį sezoną demonstruoja itin rezultatyvų krepšinį ir vidutiniškai pelno po 87 taškus. Stratego teigimu, svarbiausia priežastis – komandos atletizmas ir individualiai stiprūs žaidėjai.

„Į viską žiūriu kiek kitaip. Galvoju, kodėl jie gali pelnyti 87 taškus. „Barca“ yra labai atletiška komanda. Trys žaidėjai gali puikiai žaisti su kamuoliu: Punteris, Parkeris ir Metu. Pastarasis žaidžia „ketvirtoje“ ir „penktoje“ pozicijoje, o kamuolį valdo it gynėjas. Tai daro jų puolimą, perpildytu talento, taip pat pilno žaidimu „1 prieš 1“. Turi rasti tam atsakymų. Kai išstatai savo pajėgas prieš šį talentą, jie turi žinoti prieš ką jiems teks žaisti. Brizuela yra puikus krepšinio asmenybė, Abrinesas gali pelnyti 9 taškus per 30 sekundžių. Tuomet yra Hernangomezo, Fallo dydis. Tikiu, kad jie rado gerą chemiją šiuo sezono metu“, – savo mintis dėstė „Žalgirio“ treneris.

Vis garsiau diskutuojama, kad kitame sezone Eurolyga gali išsiplėsti iki 20 komandų, kurias planuojama paskirstyti į du divizionus. A.Trinchieri teigimu, pokyčiai gali būti naudingi, jei padės sureguliuoti itin įtemptą tvarkaraštį.

„Bet kokia idėja, kuri normalizuotų tvarkaraštį, pagerintų produktą, yra laukiama“, – trumpai reziumavo italas.