Traumų išretinta „76ers“ stiprina priekinę liniją: papildė 229 cm bokštas

Kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, Filadelfijos klubas nusprendė 30-mečio vidurio puolėjo „Exhibit 10“ sutartį pakeisti į dvikryptį kontraktą.
Taip „76ers“ užpildė paskutinę laisvą vietą dvikryptėms sutartims prieš artėjantį NBA sezoną.
229 cm ūgio senegalietis prie komandos prisijungė rugsėjo pradžioje, tačiau dėl klubo traumos negalėjo visavertiškai dalyvauti pasirengimo stovykloje ir praleido visas ikisezonines rungtynes.
Nepaisant sveikatos problemų, Filadelfijos klubas nusprendė išsaugoti aukštaūgį.
Papildomos pagalbos priekinėje linijoje „76ers“ prireikė po to, kai per pirmąsias ikisezonines rungtynes Arielis Hukporti patyrė Achilo sausgyslės traumą, dėl kurios praleis visą sezoną.
T. Fallas taip pat suteiks daugiau pasirinkimų komandai, kuri reguliariajame sezone ketina atidžiai reguliuoti Joelio Embiido krūvį.
Senegalietis NBA jau yra rungtyniavęs anksčiau.
2019–2022 metais jis atstovavo Bostono „Celtics“ ir Klivlando „Cavaliers“ ekipoms.
Per tris sezonus T. Fallas sužaidė 37 NBA rungtynes, kuriose vidutiniškai per 6,2 minutės pelnė po 2,2 taško ir atkovojo 2,1 kamuolio.
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