Traumą patyrusiam Keenanui Evansui – delno įspaudas ir išskirtinis dėmesys per pirmąjį finalo mačą

„Betsafe-LKL“ finalo serija vyks iki trijų pergalių ir birželio 5 d., trečiadienį, startuos Kaune.

Tokiais pačiais K.Evansą palaikančiais marškinėliais pasipuoš ir ištikimiausių „Žalgirio“ gerbėjų tribūna, kuri kaip ir per kitas šio sezono rungtynes su Vilniaus „Rytu“ vėl įsikurs 130/131 sektoriuje.

K.Evanso talentas ir nuopelnai komandai buvo įamžinti ir ilgamečių „Žalgirio“ partnerių „McDonald‘s“.

Kaip ir kiekvienais metais, Kauno Savanorių pr. restorane esančią „McDonald‘s žvaigždžių alėją“ papildė dar vieno komandos nario delno įspaudas.

Šį sezoną ten įamžintas gerbėjų mylimas gynėjas K.Evansas, kurio delnas tapo jau 22-uoju kolekcijos egzemplioriumi. Nuo šiandien K.Evanso delną krepšinio gerbėjai gali išvysti greta alėjoje spindinčių Arvydo Sabonio, Pauliaus Jankūno, Manto Kalniečio, Edgaro Ulanovo, Luko Lekavičiaus ir kitų žaliai baltų herojų įspaudų.

Visi sporto aistruoliai kviečiami apsilankyti „McDonald‘s“ restorane, apžiūrėti unikalią kolekciją ir pasimatuoti, kurio krepšinio aikštelės meistro delnas jiems tinka labiausiai.

Be to, „Žalgirio“ arenoje per finalo serijos pirmąsias rungtynes apsilankę žiūrovai turės išskirtinę progą laimėti elektrinį „Žalgirio“ paspirtuką „Beaster“. Per rungtynių didžiąją pertrauką iš vidurio aikštės pataikiusiam aistruoliui atiteks puikią amortizaciją turintis ir komfortišką važiavimą garantuojantis prizas, kurį įsteigė namų technikos parduotuvė „Krinona“.