Tragedija sporto pasaulyje: lenktynių metu žuvo 18-metis sportininkas

Mirtina avarija įvyko antrose dienos lenktynėse.

Pliaupiant lietui, sąlygos trasoje darėsi vis sudėtingesnės ir antroje vietoje važiavęs Timas Tramnitzas nesuvaldė savo bolido. Netrukus incidentas kilo ir rikiuotės viduryje, tik dėl prasto matomumo buvo sunku pasakyti, kas jį sukėlė.

D.van `t Hoffas prarado bolido kontrolę ir sustojo trasoje. Tuo metu į jį dideliu greičiu rėžėsi vienas iš varžovų, dėl prastų oro sąlygų veikiausiai nematęs olando bolido arba pamatęs jį per vėlai. Deja, smūgis buvo toks stiprus, kad išgelbėti jaunuolio gyvybės nepavyko.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

