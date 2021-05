TOP5 geriausi šaudyklių žaidimai

Visi žaidimų pasiūlymai

1. „DOOM Eternal“

Rekomendacijų sąrašą pradedame „Id Software“ kūrėjų bei „Bethesda Softworks“ leidėjų „AAA“ projektu, sulaukusiu pasaulinės sėkmės. „DOOM“ – tai 1993-ųjų leidimo, įkvėpusio ateities kartas, perdirbinys, prikeltas naujam gyvenimui. Iš pagrindų atnaujinta vaizdo grafika bei valdymo sistema suteikia neeilinę patirtį žaidėjams, įžengiantiems į Marso planetos koloniją, kurioje knibžda pragaištį menantys monstrai ir demonai. Be to, stojant į kraują stingdančias akistatas, nuotaiką užtikrins Mick Gordon’o legendinė muzikinė kompozicija. Įspūdingi bei dinamiški ginklai pagrindinio veikėjo arsenale tėra priemonė kovoje su išsigimėliais – čia svarbiausia yra ryžtas ir ugninga kovos dvasia.

2. „Call of Duty: Modern Warfare“

Šaudyklių žanrą puošia ne viena nepriekaištingos kūrybos pavyzdys kuriuo seka ir kiti. „Infinity Ward“ kūrėjai bei „Activision“ leidėjai gali didžiuotis viena geriausių „Call of Duty“ serijos dalių – „Call of Duty: Modern Warfare“. Realizmu grįstas žaidimas stebina vaizdo grafika, o solo režime laukia kelionės po Europą bei Vidurio Rytus, įsitraukiant į svarbiausius šiuolaikinio pasaulio įvykius. Tuo tarpu daugelio žaidėjų režimas – tikras šio žaidimo deimantas. Bendradarbiavimas išvien su draugais užtikrina aibę smagių akimirkų, patiriamų drauge, o kiekviena nesėkmė neatrodo tokia karti. Jei degate noru įrodyti savo vertę, tuomet prisijunkite prie šaudyklių entuziastų bendruomenės „Call of Duty“ Modern Warfare“ pasaulyje.

3. „Overwatch“

„Blizzard Entertainment“ ir „Activision Blizzard“ komandų bendro darbo rezultatas išlieka vienu populiariausių ir geriausiai žaidėjų vertinamu kūriniu šaudyklių sąraše – „Overwatch“. Išsirinkite norimą herojų (nuo vikrių galvažudžių iki robotizuotų galiūnų), suvienykite jėgas su dar 5 žaidėjais suburdami nenugalimą komandą ir drauge leiskitės į nuotykius bei dalyvaukite nuožmiose 6 vs. 6 kovose. Taip pat „Overwatch“ žaidime laukia pačių žaidėjų modifikuoti serveriai, papildomi arkadiniai režimai ir nuolat atnaujinamas turinys. Mėgstantys iššūkius, unikalų dizainą ir nuotaikingus virtualius pasaulius, kuriame galima ne tik plaikstytis šautuvu, bet ir įsivelti į kurioziškas avantiūras, neabejotinai patirs nepamirštamų akimirkų „Overwatch“ žaidime.

4. „Battlefield 1“

Nors chronologine istorijos seka tai yra pirmasis žaidimas „Battlefield“ šaudyklių serijoje, „Battlefield 1“ išlieka liaupsinamu kūriniu bei sulaukia įspūdingos aktyvių žaidėjų auditorijos net ir šiandien. Šis populiarumas tik dar kartą parodo „EA“ kūrėjų komandos genialumą, kurio dėka žaidėjai gali mėgautis nuožmiais kariniais susirėmimais, kurie ugdo puikius įgūdžius. Atviras „Battlefield 1“ pasaulis apjuosia miestus, kalnus, dykumas ir kitus reljefus, iš kurių kiekvienas suteikia savitų iššūkių bei pranašumų. Mėgstantys pasinerti į kvapą gniaužiančio veiksmo verpetą kovose prieš kitus žaidėjus gali dalyvauti daugelio žaidėjų režime, kuris talpina net iki 64 žaidėjų vieno mačo metu. Ar jūsų laukia epiškiausias globalinis konfliktas kompiuterinių žaidimų istorijoje? Žinoma!

5. „Tom Clancy's Rainbow Six: Siege“

Kompiuterinių žaidimų industrijos gigantas „Ubisoft“ yra vienas iš virtuozų, gebančių sukurti nepamirštamą šaudyklės patirtį. „Tom Clancy's Rainbow Six: Siege“ žaidime laukia mūšio laukai, kuriais klajoja mirtis, o apie pasigailėjimą čia negali būti nė kalbos. Kiekvienas susirėmimas – tikras adrenalino užtaisas. Žaidėjai pasirenka karį iš specialių pajėgų būrių, kiekvienas iš jų išsiskiria unikaliais įgūdžiais bei ypatybėmis. Tuomet galima leistis į mūšius, kuriuose prireiks ne tik puikios koordinacijos bei greitos reakcijos, bet ir analitinio mąstymo, kūrybiškumo. Galite žaisti vieni ar su kitais žaidėjais, tačiau vienu ar kitu atveju – Tom Clancy's Rainbow Six: Siege“ pasitiks su sprogimais.

