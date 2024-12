Tilps ir futbolas, ir didieji koncertai: Dariaus ir Girėno stadione ruošiamasi kloti naują veją

Antradienį miesto taryba pritarė koncesijos sutarties sąlygų korekcijai, tad jau ateinantį pavasarį esama veja bus pakeista rulonine hibridine žole. Toks sprendimas užtikrintų šiandieninius poreikius pilnaverčiam objekto naudojimui.

Miestui papildomai nekainuos

„Statant stadioną vadovautasi UEFA ir tarptautinės lengvosios atletikos federacijos standartais bei rekomendacijomis. Šiemet galėjome įsitikinti, kad jis sėkmingai pasitarnauja ne vien sporto renginiams – greta vyksta ir vis daugiau didelio masto koncertų. Vien kitąmet rikiuojasi visa eilė pasaulinio garso žvaigždžių: Justinas Timberlake‘as, „Guns n' Roses“, Robbie Williamsas ir kiti.

Norint, kad visa tai „sutilptų“ šioje erdvėje ir išsitektų laike, neišvengiamai reikalinga kitokių charakteristikų veja, kuri ne tik būtų atsparesnė, bet ir lengviau bei greičiau sutvarkoma. Šis sprendimas būtinas ir tiesiog neišvengiamas, matant, jog Kaunas ir toliau išlieka vieninteliu tokio dydžio stadioną turinčiu miestu Lietuvoje. Svarbu pabrėžti, kad miesto biudžetui tai papildomai nieko nekainuos – darbus atliks pats koncesininkas savo lėšomis“, – paaiškino Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.

Kauno savivaldybė su UAB „Kauno arena“ koncesijos sutartį dėl Dariaus ir Girėno stadiono bei Sporto halės valdymo sudarė šių metų vasario 19 d. Joje yra galimybė keisti sąlygas ir numatytas privalomas investicijas.

Veiklą pradėjęs vykdyti koncesininkas nustatė, kad faktiškai neprireiks dalies iš reikalaujamų privalomų investicijų. Nuo papildomų lauko barų stadiono terasose iki sulankstomų kėdžių halėje reinvesticijų, nes jos gali tarnauti ženkliai ilgiau – daugiau nei 13 metų. Vietoje šių priemonių nuspręsta kaip privalomą investiciją įsigyti naują veją.

Esamos sąlygos netenkino

Šią vasarą susiklosčius nepavydėtinai situacijai, kai po kelių didelio masto koncertų nespėta parengti vejos Lietuvos vyrų futbolo rinktinės rungtynėms su Kipro nacionaline ekipa, koncesininkas ėmėsi iniciatyvos siūlydamas atitinkamus sprendimus. Net ir situaciją stabilizavus, spalį po UEFA konferencijų lygos rungtynių sulaukta futbolininkų pastebėjimų dėl vejos būklės.

Esama hibridinė veja specialia technologija „susiūta“ struktūriniais 20 cm ilgio siūlais. Atsiradus pažeidimų, reikia kiek daugiau laiko, kad ji ataugtų.

Specialistams pradėjus praktiškai dirbti su dabartine veja, paaiškėjo, kad po ja esančiuose sluoksniuose yra per daug juodžemio ir molio. Tai trukdė žolei tvirčiau įsišaknyti į gylį ir trukdė kokybiškam drenažui – vanduo užsistovėdavo paviršiuje. Tuo metu viršutinis dangos sluoksnis tapo per minkštas, slidus ir lengvai pažeidžiamas.

Tokia veja koncesininkui nesuteikė pakankamo lankstumo, kad stadionas galėtų būti intensyviai naudojamas skirtingiems visuomenės poreikiams – tiek futbolui, tiek ir koncertams ar kitiems renginiams.

Daugiau renginių ir sportiško veiksmo

Antradienį Kauno miesto tarybai pritarus, esamą dangą pakeis nauja – kitokios technologijos „Mixto“ „Lay&Play“ veja. Užauginta ji gali būti vyniojama į rulonus, atvežama ir paklojama per kelias dienas. Lygiagrečiai numatyta keisti ir vejos pagrindus.

„Norime stadioną naudoti intensyviau ir užtikrinti, kad jame galėtų vykti kuo daugiau įvairių renginių. Matome, kiek džiaugsmo tai suteikia čia atvykstantiems žmonėms, o tuo pačiu ir duoda pridėtinę naudą miestui.

Ruloninė veja naudojama daugelyje Europos miestų stadionų. Turėdami tokią technologiją, veją futbolo rungtynėms galėtume parengti praėjus vos kelioms dienoms po koncerto. Šiuo klausimu konsultavomės su UEFA dirbančiais stadionų vejų įrengimo ir priežiūros ekspertais. Įsivertinę koncesijos sutarties privalomų investicijų panaudojimą praktikoje, pasiūlėme užkeisti dalį investicijų rulonine veja. Miesto tarybai palaikant tokį sprendimą, pavasarį stadione sužaliuos iš Italijos atvežta veja“, – užtikrino bendrovės „Kauno stadionas“ direktorius Saulius Balnanosis.

Atsižvelgiant į technines specifikacijas, naujoji veja turėtų būti atsparesnė, tvirtesnė, geriau vegetuojanti, pralaidesnė vandeniui, mažiau priklausoma nuo išorės veiksnių – gamtos stichijų, intensyvaus futbolo žaidimo ar didesnių apkrovų per koncertus. Be to, ji suteiktų ir daugiau „lankstumo“, mat galima nuimti ir čia pat pakeisti tam tikrą pažeistą jos plotą ar net visą aikštės veją.