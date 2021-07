Tiesioginės transliacijos metu – smirdinti fano lauktuvė „Twitch” transliuotojui

Atidarinėti fanų siųstus laiškus ar pakuotes tiesioginių transliacijų metu yra gana dažna praktika „Twitch“ platformoje. Tai transliuotojams leidžia užmegzti glaudesnį ryšį su savo žiūrovais, o pastariesiems – krėsti šunybes.

Transliuotojai iš fanų sulaukia pačių įvairiausių siuntinių – nuo pagalvių iki kostiumų ir pan., tačiau pastarasis įvykis nustebino ir visko mačiusius.

Liepos 7 d. populiarus transliuotojas „AmericanDad“ įkėlė klipą, kuriame atidaro fano siųstą pakuotę su atviruku, kuriame rašoma: „Manau, kad tau prireiks stūmoklio.“

„Atsiduoda š**u, – pastebėjo transliuotojas. – Ar tu rimtai man atsiuntei išmatų?“

Someone sent me a PO Box package full of dog poo that I opened up on stream yesterday. Enjoy. pic.twitter.com/WIec9XwT9F