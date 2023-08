Teniso subtilybės: nė seto nelaimėjęs Balazsas uždirbo apvalią sumą

34-erių vengras šiuo metu tikrai nėra tokios sportinės formos, kuri jam leistų būti konkurencingam teniso korte. ATP reitinge jis jau neklasifikuotas, tačiau naudojasi „apsaugoto reitingo“ taisykle ir tokiu būdu vis dar gali patekti į aukšto lygio turnyrus.

Šiemet A.Balazsas sužaidė vos 4 turnyrus – „US Open“, ATP 1000 turnyrų Monake ir Madride (Ispanija) kvalifikacijas bei ATP 500 turnyro Barselonoje (Ispanija) pagrindinį etapą. A.Balazsas per 4 mačus nelaimėjo nė vieno seto ir patyrė vien beviltiškus pralaimėjimus. Per visą sezoną jis yra laimėjęs vos 10 geimų, tačiau tai jam nesutrukdė uždirbti maždaug 100 tūkst. eurų.

Attila Balazs earned around 100k euros in 2023 by playing four tournaments with a protected ranking.



Won a total of 10 games in 4 matches. https://t.co/wQQd5GPFEs pic.twitter.com/bII6oySYri

