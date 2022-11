Taivanas ėjo iš proto: Dwighto Howardas debiutas – su tritaškėmis bombomis ir monstriškais dėjimais

Aukštaūgis pataikė 14 metimų iš 32, iš jų du taiklūs tritaškiai iš dešimties.

D. Howardo atstovaujama Taojuano „Leopards“ per pratęsimą 120:115 (28:40, 23:32, 28:19, 26:14, 15:10) palaužė Taipėjaus CTBC DEA krepšininkus.

Taipėjaus klubo gretose žaidžia Edgaras Želionis, kuris pelnė aštuonis taškus, atkovojo devynis kamuolius ir atliko tris rezultatyvius perdavimus.

Įspūdingą amerikiečio debiutą žiūrėkite čia:

I don't know what's the most shocking/hilarious thing about Dwight Howard's debut in Taiwan.



Almost had a 40/20/10 triple double (38/25/9)

Attempted 32 shots

Made 8 of 12 free throws

Took 10 three-pointers and the crowd cheered every time he attempted one pic.twitter.com/vYyRTsmd77