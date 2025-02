„Tai verta filmo scenarijaus“: po širdies smūgio sugrįžęs futbolininkas pasižymėjo praėjus vos 4 minutėms

Pasak Prancūzijos žiniasklaidos, 30-metis futbolininkas birželį patyrė širdies smūgį žaisdamas mažojo futbolo rungtynes. Jis buvo skubiai nugabentas į Lilio universitetinę ligoninę, kur jam buvo sukelta dirbtinė koma.

Anksčiau „Tottenham“ ir „Newcastle United“ klubuose rungtyniavęs N.Bentalebas sausį gavo leidimą grįžti į profesionalų futbolą po to, kai Prancūzijos futbolo federacijos medicinos komisija patvirtino, jog jis gali žaisti.

Saugas pradėjo treniruotis individualiai su fizinio rengimo treneriu, o vėliau prisijungė prie komandos draugų. Trečiadienį „Lille“ patvirtino, kad N.Bentalebas gali grįžti į oficialias rungtynes ir būti registruotas išvykai su „Rennes“.

N.Bentalebas aikštėje pasirodė 76-ąją minutę ir jau po keturių minučių pasižymėjo įvarčiu – jis pasiuntė kamuolį į vartus iš arti po Chuba Akpomo smūgio galva ir atmušto kamuolio, išvesdamas „Lille“ į priekį 1:0. Ch.Akpomas dar pridėjo antrąjį įvartį 86-ąją minutę, o „Lille“ iškovojo pergalę 2:0.

Po rungtynių spaudos konferencijoje „Lille“ vyriausiasis treneris B.Genesio neslėpė emocijų: „Tai verta filmo scenarijaus. Žinoma, ši pergalė mums buvo labai svarbi po prasto pasirodymo praėjusią savaitę. Bet dar svarbiau tai, kaip viskas įvyko – tai suteikia dar daugiau džiaugsmo tiek N.Bentalebui, tiek visai komandai.

Jis to nusipelnė, nes netikiu sėkme – jis pats tikėjo savimi. Tai neįtikėtina, nuostabi istorija.

N.Bentalebo įvartis mus tiesiog pakylėjo, sunku net apsakyti. Tai gali tapti momentu, kuris pažymės mūsų sezono pabaigą ir liks įrašytas į klubo istoriją“.

Ši pergalė „Ligue 1“ turnyro lentelėje leido „Lille“ pakilti į penktąją vietą.

N.Bentalebas, gimęs Lille mieste ir jaunystėje treniravęsis šio klubo akademijoje, 2023 metais prisijungė prie pagrindinės „Lille“ ekipos. Savo karjeroje jis taip pat atstovavo Vokietijos „Schalke“ ekipai bei sužaidė 52 rungtynes už Alžyro rinktinę, dalyvaudamas ir 2014 m. pasaulio čempionate.

Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje N.Bentalebas atskleidė, jog prieš sugrįžimą į futbolą jis konsultavosi su Christianu Eriksenu – buvusiu komandos draugu iš „Tottenham Hotspur“, kuris taip pat buvo patyręs širdies smūgį ir sugrįžo į profesionalų futbolą.

Nabil Bentaleb suffered a cardiac arrest in June 2024 and was told it was unlikely he would play football again.



Last night, he scored four minutes into his return for Lille 🤍



pic.twitter.com/jPEPeNznjK