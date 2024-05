Šventę namuose surengęs „Pacers“ triuškinamai laimėjo ir atstatė serijoje lygybę

Šiuo metu serijos rezultatas – 2-2, o penktosios rungtynės kelsis atgal į Niujorko „Madison Square Garden“ areną.

Tyrese'as Haliburtonas nugalėtojams pelnė 20 taškų, T. J. McConnellis pridėjo 15 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Pirmose trijose rungtynėse laimėtojas buvo apspręstas per paskutines tris minutes, tačiau šį vakarą situacija buvo stipriai kitokia.

Indiana vienu momentu pirmavo net 43 taškais – tai didžiausias persvara, kurią šiose atkrintamosiose varžybose yra turėjusi bet kuri atkrintamųjų varžybų komanda.

