Švedija po 12 metų pertraukos dramatiškai žengė į Europos čempionatą

Nugalėtojams 19 taškų surinko Simonas Birganderis (12 atk. kam., 26 n. b.), 18 pelnė Melwinas Pantzaras (4/4 trit., 4 per. kam.), 14 pridėjo Denzelis Anderssonas (8/8 baud., 9 atk. kam.), 13 pasižymėjo Viktoras Gaddeforsas.

Oponentų gretose išsiskyrė Nikola Ivanovičius su 26 taškais (3 per. kam., 5 kld.), 24 pelnė Jonah Radebaugh (4/10 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), 13 įmetė Zoranas Nikoličius.

D grupėje švedai liko trečioje vietoje, o juodkalniečiai – antri. Abi komandos pateko į Europos pirmenybes.

Švedijai tai bus tik trečiasis Europos čempionatas istorijoje.

Beje, abu kartus, kai švedai dalyvavo Senojo žemyno pirmenybėse, Lietuvos rinktinei čempionate sekėsi puikiai – 2003 m. Stokholme lietuviai tapo Europos čempionais, o 2013 m. Slovėnijoje iškovojo sidabro medalius.

TAKING IT ALL THE WAY! 💥#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/aYeHsmT82s