Švedija ieško būdų užkirsti kelią rusų dalyvavimui pasaulio čempionate

Diskusijos suintensyvėjo po to, kai Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) leido 13 Rusijos slidininkų dalyvauti tarptautinėse varžybose. Švedijos slidinėjimo asociacija ir Švedijos sporto konfederacija kreipėsi į šalies vyriausybę bei Užsienio reikalų ministeriją, prašydamos ieškoti būdų apriboti Rusijos sportininkų atvykimą.
„Kadangi toks sprendimas priimtas, privalome jo laikytis, tačiau nemanome, kad tai geras sprendimas“, – Švedijos visuomeniniam transliuotojui SVT sakė šalies slidinėjimo asociacijos generalinė sekretorė Pernilla Bonde.
Ji patvirtino, kad šis klausimas jau buvo iškeltas Švedijos sporto konfederacijoje ir gali būti perduotas Užsienio reikalų ministerijai, siekiant išsiaiškinti, kokių šalių piliečiams galėtų būti ribojamas atvykimas. Švedijos sporto konfederacijos vicepirmininkas Toralfas Nilssonas taip pat patvirtino, kad su vyriausybe vyksta oficialios diskusijos dėl Rusijos piliečių vizų išdavimo tvarkos.
Švedijos migracijos ministras Johanas Forssellis naujienų agentūrai „Reuters“ teigė, kad vyriausybė griežtai nepritaria Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimui varžybose ir šiuo metu nagrinėja teisines galimybes užkirsti jiems kelią į šalį.
„Šiuo metu analizuojame teisinius pagrindus, kuriais remiantis būtų galima atsisakyti išduoti vizas Rusijos ir Baltarusijos sportininkams“, – sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad leidimas šiems sportininkams atvykti kelia akivaizdžią riziką, jog taip gali būti normalizuojama Rusijos agresija prieš Ukrainą. J. Forssellis SVT taip pat nurodė, kad Švedijos teisės aktai tam tikrais atvejais leidžia atsisakyti išduoti vizą, jeigu asmuo laikomas keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui.
Švedija yra viena iš 11 Europos valstybių, kurios anksčiau šiais metais kreipėsi į Europos Komisiją, prašydamos visoje Europos Sąjungoje uždrausti išduoti Rusijos piliečiams vizas nebūtinoms kelionėms. Kadangi Europos Komisijos vertinimo išvadų tikimasi sulaukti tik pavasarį, Švedijos pareigūnai ieško galimybių sprendimą priimti nacionaliniu lygmeniu dar iki pasaulio čempionato.
Tokie planai sulaukė Rusijos sportininkų kritikos. Neutralųjį statusą turintis slidininkas Savelijus Korosteliovas, dalyvavęs 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse, nusivylė Švedijos iniciatyva.
„Liūdna, kai žmonės bando maišyti sportą ir politiką“, – teigė Rusijos sportininkas.
Švedijos slidinėjimo žvaigždė Ebba Andersson pripažino, kad šis klausimas yra sudėtingas. Leidiniui „Expressen“ ji sakė besidžiaugianti, jog situaciją sprendžia šalies slidinėjimo asociacija, todėl jai pačiai nereikia užimti aiškios pozicijos. Paklausta, ar jai būtų priimtina pasaulio čempionate varžytis kartu su Rusijos slidininkais, E. Andersson priminė, kad jau yra tai dariusi pasaulio taurės etapuose. Jos nuomone, šiuo požiūriu nėra skirtumo tarp pasaulio čempionato ir pasaulio taurės varžybų. Kol nėra aiškios politikos dėl būsimo sezono, sportininkams tenka prisitaikyti prie susiklosčiusios situacijos.
Diskusijos Švedijoje vyksta po panašaus incidento Nyderlanduose, kur šalies imigracijos institucijos atsisakė išduoti vizas kelioms pajėgioms Rusijos gimnastėms, tarp jų – pasaulio daugiakovės čempionei Angelinai Melnikovai, olimpinei čempionei Viktorijai Listunovai ir Europos čempionei Annai Kalmykovai. Sprendimas buvo grindžiamas tarptautiniais santykiais ir saugumo sumetimais.
Rusijos sporto ministras Michailas Degtiariovas šį klausimą aptarė ir antradienį vykusiame susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu. Jis pranešė apie Rusijos pastangas susigrąžinti vietą tarptautiniame sporte ir perspėjo, kad Europos valstybėms, kurios atsisakytų išduoti vizas reikalavimus atitinkantiems sportininkams, gali grėsti teisinės pasekmės. Pasak ministro, atnaujintos Tarptautinio olimpinio komiteto taisyklės įpareigoja šalis, siekiančias rengti didžiuosius sporto renginius, pateikti teisiškai įpareigojančias garantijas, kad visi teisę dalyvauti turintys sportininkai galės į juos atvykti. M. Degtiariovas įspėjo, kad šių reikalavimų nevykdančios Europos valstybės gali rizikuoti prarasti teisę ateityje rengti svarbius tarptautinius sporto renginius.
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