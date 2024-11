Suspenduota antroji pasaulio raketė Iga Swiatek

Pranešama, kad sportininkės organizme rasta trimetazidino – ši medžiaga įeina į įvairių vaistų nuo širdies ligų sudėtį. Mėginys buvo paimtas rugpjūčio mėnesį ne varžybų metu.

I.Swiatek taip trumpai buvo suspenduota todėl, kad įrodė, jog draudžiamos medžiagos jos organizme atsirado netyčia. Dėl šios priežasties lenkei buvo skirta minimali bausmė.

I.Swiatek paaiškino, kad jau senokai vartoja melatoniną, nes kitaip jai būtų sunku užmigti taip dažnai skraidant aplink pasaulį ir bandant aklimatizuotis. Pasirodo, jos vaistai buvo užteršti draudžiama medžiaga.

„Tai vienintelis teigiamas testas mano karjeroje. Draudžiamos medžiagos kiekis organizme minimaliai viršijo leistiną ribą. Apie tą medžiagą išgirdau pirmą kartą. Kai man pranešė testo rezultatus, mane ištiko šokas. Viskas, dėl ko dirbau, atsidūrė nežinioje. Dabar, kai situacija yra išaiškinta, galėsiu vėl ramiai daryti tai, ką mėgstu labiausiai“, – sakė I.Swiatek.

Iga Swiatek reacts in a long video in Polish.



Says she is relieved that “she proved her innocence” and talks about a “symbolic suspension” after a situation “she had no control of”. pic.twitter.com/PEnBpCj4Tc