Sunkiai suvokiama: lietuvių grupėje – pergalė 108 taškų skirtumu

Bendras Azerbaidžano rinktinės naudingumas buvo -16, o Belgijos – 216. Vien Emma Meesseman surinko 56 naudingumo balus (31 tšk., 15/16 dvitaškių, 11 atk. kam., 8 rez. perd., 4 per. kam., 3 blk.). Ji visa tai nuveikė per kiek daugiau nei 25 min. Įspūdingą pasirodymus surengė ir Julie Vanloo (16 tšk., 14 rez. perd., 6 atk. kam., 3 per. kam., 34 naud. bal.).

Azerbaidžaniečių gretose naudingiausia buvo kiek daugiau nei 5 min. aikštėje praleidusi Salminaz Ramazanli (5 tšk., 2 atk. kam., 3 naud. bal.).

Azerbaidžanietės padarė 35 klaidas, kovą dėl atšokusių kamuolių pralaimėjo 24:57 ir „iš žaidimo“ pataikė 9 metimus iš 48 (belgės – 60 iš 101).

Abi šios rinktinės atranką pradėjo pralaimėjimais. Jei azerbaidžaniečių pralaimėjimas Lietuvoje (62:99) buvo prognozuotas, tai belgių nesėkmė namuose prieš lenkes (62:67) daug kam tapo staigmena.

Kitą atrankos mačą belgės žais namuose būtent su lietuvėmis. Tiesa, to mačo teks laukti beveik metus – iki pat 2024 m. lapkričio 7 d.