Sumaištis po pirmosios Dakaro dienos: etapą laimėjęs.Baciuška nublokštas į 8-ąją poziciją

Puikiai šiame etape pasirodė Rokas Baciuška. Po pergalės prologe lietuvis neatsipalaidavo ir vėl buvo greitesnis už visus varžovus T4 motobagių klasėje.

Vienu metu R.Baciuška buvo nukritęs į 9-ą poziciją, tačiau vėliau spustelėjo pedalą ir susigrąžino pirmą poziciją, kurią išlaikė iki pat finišo. Lietuvis net 2 min. 6 sek. aplenkė lenką Eryką Goczalą ir 3 min. 32 sek. – ispaną Pau Navarro.

„Kaip sakoma, pirma diena normalaus Dakaro. Daug akmenų, dykumų, buvo karšta – pradėjo kaisti variklis ir diržas, bet viskas baigėsi gerai. Iš pradžių mane lenkė automobiliai, vėliau – aš juos. Tai nervina. Gaunu daug dulkių, o prie dykumų juos vėl prisiveju. Rytoj gal bus paprasčiau. Pirmomis dienomis visi turi „išsimaišyti“, išsiskirstyti ir vėliau viskas bus gerai“, - sakė R.Baciuška.

Lietuvis pažymėjo, kad dėl daugybės akmenų trasoje rinkosi atsargų tempą ir sudėtingesniuose ruožuose nusprendė nerizikuoti.

„Viskas yra gerai, reikia „neperkaisti“. Vyrai, laikom kardaną“, - pridėjo lietuvis.

Beje, oficialiame Dakaro puslapyje R.Baciuškai buvo įrašyta 15 min. bauda. Ji lietuvį nubloškė į 9-ą vietą tiek etapo, tiek bendroje įskaitoje. Paties sportininko „facebook“ paskyroje rašoma, kad tai yra klaida.

Dakaro teisėjai vėliau išdalino dar daugiau baudų, tad lietuvis dabar klasifikuojamas 8-as.

PENALTY ALERT!!!!



Rokas Baciuska/Vidal Montijano have been handed a 15 minute penalty handing the stage win to Eryk Goczal/Oriol Mena #Dakar2023 https://t.co/klWEZPszFs