Su žymiaisiais marškinėliais pasirodžiusi Rose Namajunas: apie būsimą kovą ir mėgstamas veiklas

Trečiadienį vyks ir oficiali „UFC 268“ turnyro spaudos konferencija, kurioje taip pat dalyvaus R.Namajunas ir atsakys į žurnalistų klausimus, tačiau prieš tai ji dalyvavo „BT Sport“ kanalo žurnalisto Adamo Catterallo imtame interviu, į kurį atėjo apsivilkusi žymiuosius „The Other Dream Team“ marškinėlius.

R.Namajunas įvardino, kam ruošėsi šį kartą.

„Ji viską pakeitė, todėl turiu būti pasiruošusi ne tik naujiems dalykams, bet ir tiems, kuriuos ji įprastai daro. Paskutinėse mano kovose varžovės buvo susitelkusios į smūgiavimą rankomis, bet aš tobulinu daugybę dalykų. Man reikia būti susitelkusi į save. Save matau smūgiuojant jai į veidą, perėmus nugarą, užsmaugiant ir iškeliant ranką į viršų“, – sakė R.Namajunas.

Didelė dalis interviu vyko ne apie būsimą kovą, o apie tai, kaip gyvena ir kaip ruošėsi kovai R.Namajunas. Kovotoja papasakojo apie savo meilę sodininkystei ir siekius tapti ūkininke, kuomet užbaigs savo MMA karjerą.

„Kuo daugiau išmokstu apie save, tuo labiau suprantu, kad aš esu tiesiog sodinininkė. Tai yra mano pagrindinis gyvenimo tikslas. Aš tai sakau nuo pat darželio ir kai mūsų klausė, kuo norėsime būti užaugę, aš jau tai sakiau. Tai manyje tiesiog įsišaknijo. Akivaizdu, kad esu kovos menų atstovė ir tai dariau pirmiausiai, tačiau taip pat stengiuosi būti ūkininke. Visada mylėjau gamtą ir gyvūnus. Visada buvo kažkas, dėl ko aš kovojau ir vis dar tai darau. Darau tai dažniau ir dažniau, o kadangi senstu, mano sodas kiekvienais metais darosi vis didesnis ir didesnis“, – teigė R.Namajunas.

R.Namajunas juokavo, kad nors įgūdžių skirtumas tarp sodininkystės ir MMA buvo didžiulis, tačiau su sodininkyste ji daro didelę pažangą. Ji pridūrė, kad kiekvienas kovotojas turėtų užsiimti kažkuo kitu, o ne tik kovomis.

„Manau, kad tai labai svarbu kiekvienam kovotojui. Nebent tu esi toks kaip Chamzatas Čimajevas arba kažkas, kas tiesiog tai myli ir eina bei daro... Manau, kad aš pati anksčiau tokia buvau, o dabar man nelabai patinka, kad be priežasties aš skriaudžiu žmones“, – sakė R.Namajunas.kalbėjo R.Namajunas.

R.Namajunas pirmoje kovoje nuolat kartojo, kad „yra geriausia“, o tas klipas tapo virusiniu visame pasaulyje. Ji džiaugėsi, kad tokie kovotojai kaip Brandonas Moreno, buvo įkvėpti būtent jos žodžių.

"I'm the best."



Rose Namajunas' mentality at #UFC261 😤 @espnmma pic.twitter.com/AlxsIaV9VI