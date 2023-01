Strolia prestižinėse lenktynėse užfiksavo geriausią rezultatą Lietuvos istorijoje

Net keturias pirmąsias vietas užėmė biatlonininkai iš Norvegijos. Nugalėjo sezono lyderis Johannesas Thingnesas Boe (36:12.0 min.), kuriam nesutrukdė net ir 3 baudos ratai. Už jo liko tautiečiai – Vetle Sjaastadas Christiansenas (+19.3 sek., 2 baudos ratai), Sturla Holmas Laegreidas (+35.3, 2) ir Tarjei Boe (+36.4, 1).

Full House for the Norwegian team! Friday's relay squad dominates the Men Mass Start in Ruhpolding - with Johannes Thingnes Boe taking his 9th victory of the season. 😮🙌



