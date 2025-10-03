Stanionis atvirai: apie nusivylimą komanda ir motyvacijos paieškas po pergalės Kaune

E. Stanionis po šios kovos „Boxing Scene“ portalui pabrėžė, kad nėra tikras, kada įvyks kita jo kova. Lietuvio mintyse dabar yra tik atostogos, po kurių E. Stanionis tikisi susigrąžinti motyvaciją treniruotis.
„Atvirai sakant – nežinau (kada bus kita kova – aut. past.). Aš tiesiog noriu truputį atostogų, nes dar prieš kovą su Ennisu svarsčiau, ką noriu daryti toliau. Ar noriu boksuotis? Ar nenoriu boksuotis? Tai sukasi mano galvoje. Laukti dvejus metus kovos, tada gauti kovą, tada dar metus laukti kovos su Ennisu – visa tai... Per trejus metus turėjau tik dvi kovas. Tai nėra normalu. Jei nori būti viršuje, turi būti aktyvus. Džiaugiuosi, kad šią kovą turėjau čia, savo gimtajame mieste, tad dabar pažiūrėsim. Aš tiesiog noriu išsivalyti galvą. Kartais reikia susitvarkyti su savo galva prieš žengiant į ringą“, – sakė lietuvis.
E. Stanionis leido suprasti, kad karjeros baigti dar nežada, bet nėra tikras, kada „išsivalys“ galvą ir norės grįžti į ringą.
„Ne, tokių dalykų nesvarstau – aš myliu boksą, bet mano galva jau ilgą laiką nėra „tinkamoje vietoje“, todėl man reikia pertraukos, pabūti šiek tiek su savimi. Pastaruosius pusantrų metų treniravausi vien tik iš disciplinos. Nulis motyvacijos. Visiškai nulis. Visą laiką buvau liūdnas. Visą laiką skundžiausi, buvau prastos nuotaikos. Man nepatinka šitas, man nepatinka anas. Aš mėgstu, kai viskas suplanuota, supranti? Aš toks žmogus. Kai žinau datą, kai žinau, su kuo kovosiu, kaip ruoštis. Kai atsiranda problemų – pasimetu ir man tai nepatinka. Jaučiausi šiek tiek prislėgtas po viso to laikotarpio. Dabar yra geriau“, – teigė E. Stanionis.
Paklaustas apie pastarąją kovą Kaune, E. Stanionis atsakė: „Po tokio laiko, po tos kovos, viskas buvo kitaip, nes kovojau savo gimtajame mieste: daug žmonių, beprotybė. Jaučiau spaudimą, nes atvyko mano mama, žmona ir daug žmonių, kurie matė mane kovojantį Amerikoje. Prieš kovą labai nervinausi, bet viskas baigėsi gerai. Visada gera laimėti, bet aš nesu patenkintas savo pasirodymu. Visada galvoju, kad noriu būti vis geresnis. Aišku, sugrįžti į pergalių kelią visada yra gerai“.
E. Stanionį kovai su J. Makhense ruošė Vidas Bružas, o ne Marvinas Somodio. Lietuvis neslepia, kad buvo labai supykęs ant savo komandos, kuri nutraukė kovą su Jaronu Ennisu po 6-ojo raundo. Tuomet buvo nemažai kalbančių, kad E. Stanionio treneriai priėmė skubotą sprendimą.
„Žinojau, kad laukia sunki kova. Žinojau, kad jis geras kovotojas ir rimtai ruošiausi kovai, bet po jos buvau labai nepatenkintas savo komanda. Aš dar buvau kovoje, buvau konkurencingas. Gal jie niekada nematė manęs tokio, bet aš visada vadinu save kariu ir jei jau pralaimiu, tai tegul mane nokautuoja ar išneša ant skydo.
Nuvykęs į JAV aš persitreniruodavau. Vieną mėnesį savijauta būdavo nebloga, o vėliau jau norėdavau skristi namo, pasimatyti su šeima. Jei tai būčiau padaręs prieš kovą su Ennisu, gal savijauta būtų buvusi geresnė. Yra kaip yra. Nutiko tai, kas nutiko. Pergalės tikimybė neišnyksta tol, kol ringe nebegali paeiti arba pajudėti“, – pabrėžė E. Stanionis.
Buvęs pasaulio čempionas interviu pabaigoje pasidžiaugė, jog neseniai tapo tėvu.
„Būti tėvu yra gera. Tai didžiulė palaima. Aš niekada neturėjau tobulos šeimos, todėl noriu turėti žmoną, būti vyru ir pavyzdžiu savo vaikui. Tai man yra svarbiausia. Tai motyvuoja, tai man reiškia viską. Po kovos su Ennisu mes susitarėme dėl dar vienos kovos mano gimtajame mieste, buvo daug reklamos, daug emocijų. Mano žmona prisiėmė visą sunkų darbą ir aš esu jai labai dėkingas. Yra tokių atvejų, kai kovotojai, atiduodami energiją žmonai ir vaikui, vėliau nebeturi energijos treniruotėms, o man pasisekė, kad turiu gerą žmoną, kuri viskuo pasirūpina. Mano treniruotės yra prioritetas jai ir šeimai“, – užbaigė kovotojas.
