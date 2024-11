Šokas Tel Avive: lyderio batus besimatavęs gynėjas grįšį Maksvyčio komandą?

S.Lee Tel Avive praleido vos pusantro mėnesio.

S.Lee kontrakte su Izraelio ekipa buvo numatyta, jog žaidėjas neprivalo vykti į Tel Avivą ir prie komandos gali prisijungti likus dienai iki Eurolygos rungtynių.

25-erių S.Lee Eurolygoje sužaidė 8 rungtynes ir per 19 minučių rinko 12 taškų, 2,1 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 12,3 naudingumo balo.

S.Lee šį sezoną pradėjo būtent Turkijos komandoje ir FIBA Čempionų lygoje per dvejas rungtynes fiksavo įspūdingą statistiką – pirmajame mače per 40 minučių pelnė 36 taškus, o antrajame – per 35 minutes įmetė 43 taškus.