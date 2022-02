Snieglenčių varžybose klaidą pripažinęs teisėjas situacija lygino su Diego Maradonos epizodu

Vos prieš trejus metus vėžio diagnozę išgirdęs M. Parrotas surinko 90,96 balo, o išgirdęs rezultatus, metė snieglentę į viršų. Antrą vietą užėmė kinas Su Yimingas, surinkęs 88,70 balo, tuo tarpu trečias liko kanadietis Markas McMorrisas, surinkęs 88,53 balo.

Nors M. Parroto istorija labai graži ir įkvepianti, tačiau jo pergalė kai kuriems ekspertams sukėlė abejonių. M. Parrotas savo pasirodymo metu nesugebėjo tinkamai atlikti vieno iš triukų, kai ranka nepasiekė snieglentės. Tada jis suėmė sau už kojos ir panašu, kad taip apgavo teisėjus.

Vyriausiasis to finalo teisėjas slovėnas Iztokas Šumatičius, bendraudamas su „Whitelines“ portalu, pripažino, kad teisėjai tiksliai nematė, jog M. Parrotas taip ir nepasiekė snieglentės.

REKLAMA

„Iš to kampo, iš kurio buvo rodomas vaizdas, tas triukas atrodė švarus. Taip atrodė ne tik mums. Teisėjai po Maxo pasirodymo irgi mums sakė, kad tai buvo nerealus nusileidimas. Ne tik dėl to vieno triuko, bet ir dėl visko, ką jis padarė. Mes sprendimą priėmėme iš to kampo, kuriuo mums viskas buvo rodoma, ir manėme, kad pasielgėme teisingai. Vėliau internete pasklido įrašas iš kito kampo ir tada visi mus pradėjo kaltinti. Mes iš to kampo įrašo nematėme. Iš to vaizdo, kurį mes gavome, bet kas būtų nusprendęs, kad tai buvo tinkamai atliktas triukas.

Kai mes vėliau pamatėme pakartojimą dideliame ekrane, jau buvo per vėlu. Rezultatas jau buvo įvestas ir įskaitytas. Skaičiau, kad jūs tai lyginate su Maradonos „Dievo ranka“. Aš tam pritarčiau. Teisėjai nematė tiksliai, kas įvyko, o sprendimą priėmė pagal tai, ką regėjo. Supraskite, kad teisėjai turi vertinti pasirodymą iš karto po jo pabaigos pagal tai, ką matė. Jei būtume viską matę iš kito kampo, Maxo rezultatas tikrai būtų buvęs kitoks“, - pripažino I. Šumatičius.

Tiesa, teisėjas neatskleidė, ar kanadietis dėl savo klaidos būtų praradęs daugiau nei 2 balus ir praradęs pirmą vietą S. Yimingui: „Galutinį rezultatą lemia daug faktorių. Gindamas Maxą galiu pasakyti, kad jo nusileidimas buvo fantastiškas.“