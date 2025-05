Smiginio elitui priklausantis Dave‘as Chisnallas prieš Darių Labanauską pasiekė įspūdingą rezultatą – 9 strėlytės ir idealus legas

15-ajame turnyre lietuvis startavo pergale 6:1 prieš vokietį Leoną Weberį (PDC-116), bet vėliau 1:6 neprilygo smiginio žvaigždei anglui Dave‘ui Chisnallui (PDC-12). Anglui tai buvo 6-a pergalė prieš lietuvį per 7 tarpusavio mačus.

Trečiajame lege D. Chisnallas surengė idealų pasirodymą – 501 tašką surinko vos 9 strėlytėmis. Anglas po šio lego sulaukė ir D. Labanausko sveikinimų. Apskritai, D. Chisnallas viso mačo metu 3 strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 108,16 taško (lietuvis – po 96,91 tšk.).

CHIZZY HITS A NINE!



Dave Chisnall is on fire in Hildesheim!



After winning the opening two legs with 87 checkouts, Dave Chisnall finds the perfect leg to take a 3-0 lead over Darius Labanauskas!



