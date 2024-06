Škotijos rinktinė dėl traumos neteko svarbaus futbolininko

„Vaizdas tikrai nekoks... Kieraną šioje situacijoje galima tik užjausti. Jis sunkiai dirbo prieš čempionatą, pasiekė puikią sportinę formą ir buvo vienas svarbiausių mūsų žaidėjų“, – po rungtynių sakė Škotijos rinktinės treneris Steve‘as Clarke‘as.

Penktadienį paaiškėjo, kad S.Clarke‘as nerimavo ne be pagrindo. Pakinklinės sausgyslės traumą patyręs K.Tierney EURO 2024 čempionate nebežais.

27-erių gynėjas tiek rungtynes su vokiečiais, tiek su šveicarais pradėjo startinėje sudėtyje.

„Turėsime surasti žaidėją, kuris galėtų užimti Tierney vietą“, – sakė S.Clarke‘as.

Škotai trečiajame ture žais labai svarbias rungtynes su vengrais. Pergalė ir palankus kitų rungtynių rezultatas jiems leistų pakilti į antrą vietą ir patekti į atkrintamąsias varžybas.

Whether here or at home, you’re always a big part of this Scotland team, @kierantierney1 💙



Kieran leaves camp due to injury and will return to Arsenal for further assessment.#EURO2024 pic.twitter.com/Bfe1Ebk0aB