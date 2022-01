Skandalas Rusijoje: MMA kovą tarp vyro ir moters bandė sustabdyti sirgalius

Rusijos dainininku pristatomas A.Pistoletovas praleido smūgį stovėsenoje iš tvirtai sudėtos „blogerės“, o netrukus kova persikėlė į parterį. Visgi, „blogerei“ atsidurti iš viršaus nepavyko ir A.Pistoletovas pradėjo ją kontroliuoti.

Praėjus maždaug minutei į narvą staiga įsiveržė vienas iš fanų. Vyriškis pabandė užšokti už kovotojų, bet jį pastebėjo teisėjas, pasistengęs atitraukti įsibrovėlį nuo kovotojų. Tada į narvą dar subėgo apsauginiai, padėję išvesti vyriškį iš narvo.

A.Pistoletovo ir S.Mamahos kova apie 30 sek. buvo sustabdyta. Vėliau jie abu grįžo į ankstesnę poziciją ir teisėjas netrukus nutraukė kovą, įskaitydamas A.Pistoletovo pergalę.

dramatic ending to Alexander Pistoletov vs plus size blogger Sasha Mamaha fight! Alexander in dominant position but interrupted by a friend of Mamaha storming the cage, referee resets the fight and Pistoletov gets the finish! #EpicFightingChampionship #popMMA pic.twitter.com/ee497yqqco

