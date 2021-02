Šiurpu: žaidėjas po susidūrimo atsidūrė ligoninėje, kolegos nesulaikė ašarų

Po skausmingo incidento Nanu 10 minučių gulėjo ant vejos, o medikai bijojo jį judinti, nes nerimauta, kad tai gali dar labiau pasunkinti jo būklę. „Porto“ žaidėjai tuo metu sunkiai tramdė emocijas, ašarų nesulaikė ir komandos kapitonas Pepe.

Galiausiai žaidėją pavyko išgabenti iš aikštės ir nuvežti į netoliese esančią ligoninę. Ten nustatyta, kad grėsmės Nanu gyvybei nėra.

„Nanu patyrė smegenų sukrėtimą, susižeidė stuburą ir prarado orientaciją laike bei vietoje. Šiuo momentu jo būklė stabili, jis yra sąmoningas ir jau orientuojasi laike bei vietoje. Papildomi tyrimai parodė, kad grėsmės žaidėjo gyvybei nėra. Artimiausiu metu jis bus toliau prižiūrimas ligoninėje“, - teigiama „Porto“ pranešime.

26-erių Nanu pernai tapo „Porto“ komandos nariu. Šiame sezone gynėjas per 15 rungtynių įmušė 1 įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

RT @Tomas_Mier: Crazy collision during the Porto vs. Belaneses game right now — Nanu is on the ground not moving at all. Ambulance had to pull onto the field. Players are literally in tears watching and praying. pic.twitter.com/6OB08LsLfr