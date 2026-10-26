Šiurpi Williamso trauma: komandos draugai nesulaikė ašarų, medikas pateikė savo prognozę

Incidentas įvyko likus 1 minutei ir 14 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. J. Williamsas veržėsi link krepšio norėdamas dėti iš viršaus, tačiau ore atsidūrė tarp dviejų „Clippers“ gynėjų – iš nugaros jį prispaudė Krisas Dunnas, o iš priekio – Derrickas Jonesas jaunesnysis. Dėl K. Dunno kontakto „Thunder“ žvaigždė prarado pusiausvyrą, krito ir prispaudė kairę koją visu savo kūno svoriu. Į parketą atsitrenkusi koja išlinko itin nenatūraliai.
Žaidėjas liko gulėti apimtas skausmo, aplink jį susibūrė abiejų komandų krepšininkai, o į aikštelę suskubo medicinos personalas. J. Williamsas iš aikštelės buvo išgabentas ant neštuvų, jo kairę koją uždengus rankšluosčiais. Šie vaizdai akivaizdžiai sukrėtė komandos draugus, ypač Shai Gilgeous-Alexanderį, kuris verkė ir slėpė veidą po marškinėliais. „Thunder“ ekipa kol kas nepateikė oficialios informacijos apie žaidėjo būklę.
Shai can’t even do his interview without crying 💔 https://t.co/HkDHZcbBxY— wave (@404xwavey) October 26, 2026
Po rungtynių televizijai duotame interviu sunkiai ašaras tramdęs S. Gilgeous-Alexanderis atviravo apie traumą patyrusį artimą bičiulį.
„Žmogau, net nežinau. Tiesiog labai dėl jo išgyvenu, – sakė S. Gilgeous-Alexanderis. – Daugiau nieko.“
Kalbėdamas apie būtinybę tęsti sezoną be J. Williamso, komandos lyderis pabrėžė ekipos nusiteikimą ir neabejojo, kad komandos draugas sėkmingai įveiks šį išbandymą.
„Neturime pasirinkimo. Tokį kelią pasirinkome. Akivaizdu, kad bus sunku be tokio žaidėjo, tačiau jis nedingo amžiams. Neabejoju, kad jis sugrįš ir bus geresnis nei buvo anksčiau, lygiai taip pat, kaip susitvarkė su pastarosiomis traumomis. Iki šiol jam tiesiog nesisekė, bet jis tam pasirengęs. Jis yra karys ir jam viskas bus gerai. Tiesiog turime išlaikyti savo pozicijas, kol jis sugrįš“, – kalbėjo S. Gilgeous-Alexanderis.
Alexas Caruso taip pat neabejoja, kad J. Williamsas atsities, kaip tai sėkmingai padarė po ankstesnių traumų.
„Jis yra atsparus žmogus. Jis turi puikius tėvus, kilęs iš nuostabios šeimos, kurioje, manau, vyrauja sunkus darbas, meilė ir siekis visada atiduoti visas jėgas, – pasakojo A. Caruso. – Per tuos kelerius metus, kol čia esu, susipažinęs su jo mama ir tėčiu, žinau, kad jie tinkamai išauklėjo savo vaikus. Manau, kad šios savybės ir bruožai jam įskiepyti kaip asmenybei. Tam tikru momentu nebegali būti auka, privalai stoti akistaton su sunkumais ir kovoti. Jis nuolat tai darė, ir aš žinau, kad jis toliau tai darys.“
Žinomas sporto gydytojas Brianas Suttereris savo „YouTube“ kanale paaiškino J. Williamso traumą ir pateikė prognozes, pabrėždamas, kad tai labai primena 2017 metais Bostono „Celtics“ gretose žaidusio Gordono Haywardo situaciją. Pasak mediko, po magnetinio rezonanso tyrimo greičiausiai bus patvirtintas kulkšnies išnirimas ir lūžis.
„Tai labai panašu į tai, ką matėme nutinkant Gordonui Haywardui prieš kelis NBA sezonus, – sakė B. Suttereris. – Ką mes čia matome su Jalenu Williamsu, trumpai tariant, nerimauju dėl kulkšnies lūžio ir išnirimo. Akivaizdu, kad kaskart, kai kažkas išvežamas iš aikštelės ant neštuvų ir iškart užmetamas rankšluostis, tai yra rimta trauma.“
Nors gydytojas nenurašo J. Williamso visam sezonui, jis neabejoja, kad reabilitacija truks mėnesius.
„Dauguma šių traumų, nesvarbu, kokia tiksli situacija dėl išnirimo ar lūžio, reikš ilgalaikį, kelių mėnesių nebuvimą, – tęsė medikas. – Nesvarbu, ar jie naudos metalines konstrukcijas lūžiams sutvirtinti, ar atliks aplinkinių raiščių minkštųjų audinių rekonstrukciją, ar tai bus tik paprastas išnirimas, visiškai tikėčiausi, kad tokia trauma pareikalaus kelių mėnesių pertraukos, o gal net ir baigs sezoną. Remiantis tuo, ką matome, labiausiai tikėtinas scenarijus yra kulkšnies išnirimas su lūžiu ar be jo. Labai retai pasitaiko situacijų, kai kulkšnis išnyra be lūžio. Dažniausiai tai lydi ir lūžis.“
Praeityje J. Williamsas jau susidūrė su pasikartojančiomis minkštųjų audinių problemomis, įskaitant keturis kairės šlaunies dvigalvio raumens patempimus ir dvi riešo operacijas, dėl kurių 2025–2026 metų reguliariajame sezone jis sužaidė tik 33 rungtynes. 2026 metų rugsėjo pabaigoje krepšininkas paskelbė, kad po keturių mėnesių gijimo ir poilsio tarpsezoniu jis visiškai atsigavo po užsitęsusių šlaunies problemų.
J. Williamso trauma įvyko vakarą, kai Oklahomos ekipa taip pat neteko Casono Wallace'o ir Jaylino Williamso. C. Wallace'as aikštelę paliko pirmajame kėlinyje dėl kairiojo peties skausmų, o Jaylinas Williamsas iškrito dėl dešiniojo riešo problemų. Abu žaidėjai nebegalėjo tęsti rungtynių.
S. Gilgeous-Alexanderis pripažino, kad sunku tvarkytis su daugybe traumų, tačiau akcentavo komandos gylį ir vienybę, kuri ne kartą padėjo Oklahomos komandai.
„Gyvenime tenka žaisti tomis kortomis, kurias gauni. Yra kaip yra. Tai užknisa, bet tai yra žaidimo dalis, – kalbėjo jis. – Mes turime komandą ne be priežasties. Turime vyrukus, kurie yra pasirengę žengti į aikštelę ir pakeisti situaciją, išlaikyti pozicijas, kol sugrįš traumuotieji. Viena didžiausių mūsų stiprybių– esame mes kaip vienetas ir kaip komanda. Tai mums padeda, kai esame visiškai sveiki, ir padeda, kai nesame. Tai niekuo nesiskirs nuo to, kas buvo praeityje.“
Nepaisant netekčių, „Thunder“ komanda pagerino savo sezono balansą iki 3-0. Nugalėtojus į priekį vedė 34 taškus pelnęs S. Gilgeous-Alexanderis. Nuo atsarginių suolelio pakilęs Ajay Mitchellas pridėjo 18 taškų, o Isaiah Hartensteinas surinko 12 taškų ir atkovojo 12 kamuolių.
Pirmadienį Oklahomos krepšininkai namuose priims Finikso „Suns“ ekipą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.