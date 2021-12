Sezono antirekordą užfiksavęs „Žalgiris“ nusileido Maskvos CSKA žvaigždynui

Jure Zdovco auklėtiniai užklimpo maskviečių gynyboje, tuo pačiu sugebėjo atsakyti tik du kėlinius ir pripažino varžovų pranašumą 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12:16).

Su šiuo pralaimėjimu nutrūko trijų iš eilės „Žalgirio“ pergalių namų aikštėje Eurolygoje serija.

Šios rungtynės – nerezultatyviausios „Žalgiriui“ Eurolygos sezone. Prieš tai prasčiausias rezultatas buvo 60 įmestų taškų į Stambulo „Anadolu Efes“ krepšį.

Lietuvos čempionai rungtynėse dažniau klydo (16) nei atliko atliko rezultatyvius perdavimus (15). Pataikyta vos 5/17 tritaškių ir 6/11 baudų metimai.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Maskvos CSKA (33 nuotr.) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) +29 T. Cavanaugh (nuotr. Fotodiena.lt) Z. Dragičius (nuotr. Fotodiena.lt) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) J. Nebo (nuotr. Fotodiena.lt) J. Nebo (nuotr. Fotodiena.lt) A. Milaknis (nuotr. Fotodiena.lt) Z. Dragičius (nuotr. Fotodiena.lt) Mačo akimirka (nuotr. Fotodiena.lt) Mačo akimirka (nuotr. Fotodiena.lt) E. Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt) R. Miniotas (nuotr. Fotodiena.lt) J. Strelniekas (nuotr. Fotodiena.lt) J. Strelniekas (nuotr. Fotodiena.lt) T. Cavanaugh (nuotr. Fotodiena.lt) L. Lekavičius (nuotr. Fotodiena.lt) A. Milaknis (nuotr. Fotodiena.lt) J. Nebo (nuotr. Fotodiena.lt) A. Milaknis (nuotr. Fotodiena.lt) D. Itoudis (nuotr. Fotodiena.lt) A. Milaknis (nuotr. Fotodiena.lt) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) L. Lekavičius (nuotr. Fotodiena.lt) M. Grigonis (nuotr. Fotodiena.lt) J. Zdvocas (nuotr. Fotodiena.lt) E. Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt) J. Zdvocas (nuotr. Fotodiena.lt) T. Websteris (nuotr. Fotodiena.lt) D. Itoudis (nuotr. Fotodiena.lt) Mačo akimirka (nuotr. Fotodiena.lt) J. Zdovcas (nuotr. Fotodiena.lt)

CSKA bandė pabėgti antrame kėlinyje, kai susikrovė 9 taškų pranašumą, bet tada „Žalgiris“ atsilaikė ir po dviejų kėlinių buvo šalia – 28:30.

Jeigu pirmus du kėlinius „Žalgirio“ gynyba veikė, tai per trečiąjį CSKA surinko beveik tiek pat taškų, kiek per pirmas dvidešimt minučių – 27. Tuo tarpu kauniečiai toliau stagnavo ir strigo varžovų pinklėse, per kėlinį surinkdami vos 11 taškų.

Visa tai virto į 18 taškų deficitą ir pakilti „Žalgiris“ jau nesugebėjo, net ir palaikomas rekordinės žiūrovų armijos šiame sezone – jų į areną susirinko daugiau nei 12 tūkstančių.

Į Kauną pirmą kartą sugrįžęs M. Grigonis prieš mačą sulaukė dovanos, o aikštėje išbuvo 14 minučių, per kurias pelnė 6 taškus – visus juos baudų metimais. Gynėjas jų pataikė 6 iš 7, bet prametė visus keturis tritaškius.

„Žalgirio“ gretose geriausiai pasirodė Joshas Nebo – centras per 28 minutes pelnė 11 taškų (4/5 dvit., 3/5 baud.), atkovojo 7 kamuolius, blokavo tris metimus ir surinko 21 naudingumo balą.

Daugiau nė vienas kauniečių žaidėjas nesurinko dviženklio taškų skaičiaus.

Sustabdyti nesisekė CSKA milžino Nikolos Milutinovo – 19 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir net 35 naudingumo balai.

Kitą savaitę kauniečių laukia dviguba savaitė – trečiadienį į Kauną atvyks „Monaco“ su Donatu Motiejūnu, o penktadienį laukia išvyka į Kazanę ir mačas su UNIKS.

„Žalgiris“: J. Nebo 11, A. Milaknis ir T. Cavanaugh po 9, R. Miniotas 6, M. Kalnietis ir L. Lekavičius po 5, E. Ulanovas 4, Z. Dragičius 2, T. Websteris, M. Blaževičius ir J. Strelniekas po 0.

CSKA: N. Milutinovas 19 (12 atk. kam.), A. Švedas 17, W. Clyburnas 9, I. Lundbergas 8.