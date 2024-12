Sergejus Maslobojevas apie pergalę „Glory“ turnyre: „Kuriu savo palikimą kikbokse“

S.Maslobojevas nuo pat kovos pradžios kovojo pirmuoju numeriu ir buvo tikslesnis. Nors visoje kovoje nebuvo ryškesnių momentų, tačiau lietuvis spaudė varžovą ir nei akimirkai neleido suabejoti savo pranašumu.

S.Maslobojevas pataikė kur kas daugiau spyrių kojomis (29 prieš 9), tačiau nusileido pagal smūgius rankomis (64 prieš 99). Lietuvis taip pat pataikė 4 smūgius keliais, kai S.Latescu – tik 1.

Po kovos „ChampsTalkTV“ kanalas „youtube“ pakalbo S. Maslobojevą, o interviu metu lietuvis atskleidė, kad šioje kovoje nenorėjo rizikuoti ir teigė, jog dabar kovoja dėl savo palikimo kovinėje scenoje.

REKLAMA

REKLAMA

– Kaip jaučiatės po šios kovos?

– Jaučiuosi nuostabiai. Šiandien jaučiausi tarsi plaukčiau pasroviui – visiškai įsigyvenau į ringą, pajutau priešininką. Jis bandė mane spausti, sukelti daugiau veiksmo, bet tai leido man dar labiau įsijausti į kovą. Man buvo malonu vėl grįžti į didžiausią lygą pasaulyje, į „Glory Collision“ turnyrą. Tikrai jaučiuosi palaimintas.

REKLAMA

– Ar manote, kad dominavote šioje kovoje?

– Taip, jaučiausi dominuojantis. Nebandžiau per daug rizikuoti, nes su tokiais kovotojais kaip S.Latescu viskas gali pasikeisti per vieną smūgį. Rizikuodamas gali ne švęsti pergalę, o atsidurti sapnuose. To visiškai nenorėjau.

– Kaip ruošėtės kovai su tokiu pavojingu priešininku, kuris bet kada gali pakeisti kovos eigą vienu smūgiu?

– Nuo pat vaikystės turėjau tokį požiūrį – galbūt tu esi stiprus, galbūt techninis, bet aš būsiu tau problema. Mano darbas – neleisti tau parodyti savo geriausios versijos ir kai to padaryti negali, aš galiu parodyti savo geriausią.

REKLAMA

REKLAMA

– Jūs esate labai universalus kovotojas. Ar jūsų planas buvo išnaudoti smūgius kojomis prieš daugiau boksu užsiimantį Stefaną?

– Iš tiesų mano planas buvo pranokti jį boksuojantis. Žinojau, kad jis stiprus boksininkas, bet norėjau parodyti, jog galiu būti geresnis ir šioje srityje. Smūgiai kojomis buvo skirti papildomai maišyti atakas, kad nepamirštų, jog tai kikboksas, o ne bokso dvikova. Bet man patinka boksas – tai yra džentelmeniška sporto šaka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Jeigu pažiūrėtumėte į savo pasirodymą, kaip jį įvertintumėte?

– Kaip jau minėjau, plaukiau pasroviui. Galbūt nenustebinau žiūrovų arenoje, tačiau toks yra mano stilius – kikbokso šokis. Ringe jaučiausi atsipalaidavęs, nedariau kvailų klaidų ir nerizikavau be reikalo. Techniniu požiūriu valdžiau kovą ir kontroliavau priešininką, neleisdamas jam padaryti nieko pavojingo.

REKLAMA

– Ką jums reiškia kova tokioje scenoje kaip „Glory Collision“ prie tiek sirgalių?

– Karjeros pradžioje tai buvo vienas iš mano pagrindinių tikslų, bet dabar, kai čia esu jau trečią kartą, svarbiausia man yra ne publikos palaikymas, o tai, kad esu tarp geriausių pasaulio kovotojų. Tai rodo, jog mane vertina tiek organizacija, tiek žiūrovai ir aš kuriu savo palikimą kikbokse.

(Interviu vyko prieš Donegi Abenos ir Tariqo Khbabezo dvikovą, kurioje pergalę iškovojo ir čempiono titulą išlaikė T.Khbabezas bei pakvietė kovoti sunkiasvorių čempioną Rico Verhoeveną, o D.Abena pasitraukė iš kikbokso).

REKLAMA

– Ar tai galėtų būti vienas iš jūsų būsimų varžovų?

– Kodėl gi ne? Anksčiau labai troškau diržo, bet po traumos, kai praradau titulą dėl gydytojo sprendimo, su kuriuo vis dar nesutinku, vėliau pusantro metų nekovojau „Glory“. Sugrįžome į „Grand Prix“ turnyrą ir tada kalbėjome, kad jeigu pateksiu į pusfinalį, 100 procentų sulauksiu galimybės kovoti dėl titulo. Iškopiau į pusfinalį, bet negavau progos kovoti dėl titulo. Supratau, kad velniop, kovosiu dėl savęs, dėl savo palikimo. Jei nesu „Glory“ čempionas, galiu kovoti kitose organizacijose ir prieš savo šalies publiką, o tai yra didelė garbė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Gal turite paskutinę žinutę savo gerbėjams?

– Nesvarbu, ką darote gyvenime, svarbiausia būti laimingam. Darykite gerus darbus, padėkite kitiems, ir gyvenimas jums atsilygins dovanomis iš visur. Aš tai išgyvenu ir žinau, kad tai veikia. Būkite geri, darykite gerus darbus ir gyvenimas bus gražus.

S. Maslobojevas (6 nuotr.) S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras) S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras) S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras) +2 S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras) S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras) S. Maslobojevas (nuotr. stop kadras)