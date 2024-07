Sergejus Jovaiša – apie krepšininkams mestus kaltinimus: „Jei jie pasitvirtintų, tai būtų nusikaltimas“

Mintimis apie tai sutiko pasidalinti ir buvęs Lietuvos krepšininkas Sergejus Jovaiša. Tiesa, jis iškart pridūrė, kad žino tik tiek, kiek perskaitė viešoje erdvėje.

„Pirmiausia, netikėčiau, kad jie taip galėjo pasielgti. Juk visi supranta atrankos turnyro reikšmę ir pergalės jame kainą. Čia juk neišvažiavai į poilsinę kelionę. Tu neši didelę atsakomybę prieš visą šalį. Nežinau, kaip tas galėjo įvykti, jei tikrai taip nutiko. Man tai buvo antra šokiruojanti žinia po Bideno sprendimo pasitraukti iš rinkimų“, – kalbėjo S. Jovaiša.

S. Jovaiša priminė, kad anksčiau jų pačių kartą dažnai kaltindavo tuo, jog krepšininkai mėgdavo labai linksmai „tą daryti“ (vartoti alkoholį – aut. past.):

„Bet mes jausdavome atsakomybę, kada tą galime daryti. Kai viskas baigiasi, tada švęsk arba liūdesį pakeisk linksmybėmis. Bet prieš rimtus dalykus, kas galėtų taip elgtis? Jei kaltinimai pasitvirtintų, tai būtų nusikaltimas.

Būdavo nerašyta taisyklė, kad tu atsakai už rezultatą. Jei kažkas gyvenime trukdo, tai tu turi to atsisakyti. Buvo vidinė drausmė ir jei kažkas ją pažeistų bei dėl to suprastėtų rezultatas, komanda to taip paprastai nepaliktų.“

Legendinis krepšininkas apgailestavo, kad antrose olimpinėse žaidynėse iš eilės nematysime Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės: „Antra praleista olimpiada man asmeniškai yra didelis praradimas. Aišku, žaidėjai nori laimėti. Čia jų gyvenimo kelias. Jei sportuoji, tai turi siekti rezultatų ir titulų. Jeigu iš tikro taip įvyko, kaip teigiama, tai krepšininkai save nusibaudė ir nubaudė visus tuos, kurie jais tikėjo. Moralinis pasmerkimas yra didžiausia bausmė.“

Skandalingos detalės

Primename, kad dar savaitgalį savo laidoje „Laikykitės ten“ žurnalistas Andrius Tapinas užsiminė apie vyrų krepšinio rinktinės išgertuves Puerto Rike, po kurių dužo ir televizorius. Vėliau jis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino ir daugiau detalių.

„Aš neminėsiu žaidėjų pavardžių, nors jas žinau, nes čia ne vieno ar kito žaidėjo pavardė, o visa delegacijos ir LKF, kuri ilgus metus toleravo šituos dalykus, problema.

Po rungtynių su Dramblio Kaulo Krantu viename iš rinktinės viešbučio kambarių vakare užsikuria vakarėlis. Geriama iš širdies, dalyvauja keturi-penki rinktinės žaidėjai (Mindaugas Kuzminskas nedalyvauja), vyksta įvairios fizinės pramogos ir taip nutinka, kad vienas iš jaunesnių žaidėjų sudaužo televizorių.

Kitą dieną žaidėjai, liudininkų teigimu, atrodo prastokai, bet per pietus patys mielai pasakoja savo nakties nuotykius. Apie juos sužino ir treneris Maksvytis. Labiau patyrę delegacijos nariai yra sunerimę, jie žino, kad toks baliukas gali atsiliepti ne iš karto, o po kelių dienų. Deja, panašu, kad taip ir nutinka.

Po pralaimėjimo Puerto Rikui, mano žiniomis, treneris Maksvytis papasakoja apie šitą incidentą Mindaugui Balčiūnui. Būtent tomis dienomis nuotrupos galėjo pasiekti ir Puerto Rike dirbusius žurnalistus“, – rašė A. Tapinas.

Informacijos apie drausmės pažeidimus nėra

Primename, kad portalas tv3.lt kiek anksčiau susisiekė su LKF generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu, kuris patikino neturintis jokios informacijos apie dužusius televizorius ar krepšininkų drausmės pažeidimus.

„Čia visų komercinio turinio gamintojų komentarų tikrai nekomentuojame. Kiekvienas laisvas saviraiškai, tai jokių komentarų. Neturime jokios absoliučiai informacijos apie tai. Federacija iš tiesų padarė gražią vakarienę ir tai viskas, kas vyko. Nežinau net apie ką čia kalbama, nes buvo labai gražiai pabūta, pasėdėta prie stalo po visko, padėkota žaidėjams ir viskas“, – sakė M. Balčiūnas, kuris kartu su rinktine viešėjo Puerto Riko mieste San Chuane ir iš arti matė bei organizavo rinktinės krepšininkų gyvenimą.

M. Balčiūno teigimu, po pralaimėjimo Puerto Rikui vyko rinktinės narių pasisėdėjimas, tačiau jis neperžengė padorumo ribų.

„Nenoriu niekaip to dalyko komentuoti, nei ką. Čia jei matote daug tų komercinio turinio kūrėjų bando iš viso šito reikalo kažkaip pasipelnyti, ar kaip čia įvardinti, net nežinau. Bet tai galbūt ir yra laisvos spaudos situacija ir labai gerai, kad kiekvienas užsiima saviraiška, nieko blogo tame nematau, o komentuoti mes tikrai čia nieko nekomentuosime“, – pridėjo M. Balčiūnas.