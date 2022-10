Serena: „84 proc. vyrų sako, kad mane nugalėtų teniso korte? Tegul ateina į mano kiemą, nugalėsiu juos vieną po kito“

S.Williams žurnalistams ne kartą minėjo, kad jai labai sunku palikti tenisą, nes tai yra ta veikla, kuria ji užsiėmė ne vieną dešimtį metų ir sunkiai įsivaizduoja savo gyvenimą be sporto, nors ji ir taip yra užimta moteris – augina 5-erių dukrelę bei turi daugybę verslo projektų.

Žaisdama paskutinius turnyrus, S.Williams buvo pradėjusi keisti toną dėl savo karjeros pabaigos ir po po nesėkmės prieš A.Tomljanovič jau nebuvo 100 proc. įsitikinusi, kad niekada nebežais teniso.

„Nežinau, ar tai buvo paskutinis mano momentas tenise. Dabar apie kitus turnyrus negalvoju, nors Australija man visada patikdavo (juokiasi – aut. past.). Žinote, aš ir taip padariau didelį darbą nuo praėjusių metų Vimbldono turnyro. Akivaizdu, kad aš vis dar galiu būti konkurencinga, bet tam reikia įdėti labai daug darbo. Šiuo metu aš noriu pabūti mama, noriu pabūti kita Serenos versija. Aš vis dar esu jauna moteris ir kol dar vaikštau, noriu kažkiek spėti pasimėgauti gyvenimu“, - sakė teniso legenda.

Nuo šio interviu praėjus pusantro mėnesio S.Williams pasirodė „TechCrunch Disrupt“ konferencijoje, kur reklamavo savo investicinę kompaniją „Serena Ventures“, iš išorinių šaltinių šiemet pritraukusią 111 mln. JAV dolerių investicijų. Šioje konferencijoje S.Williams dar kartą suintrigavo savo gerbėjus.

„Karjeros aš nebaigiau. Tikimybė, kad dar žaisiu tenisą labai didelė. Jei ateitumėte į mano namus, tai pamatytumėte, kad ten esu įsirengusi kortą“, - juokėsi S.Williams.

Konferencijos vedėja tuomet pranešė S.Williams, kad internetinėje apklausoje 84 proc. vyrų pareiškė manantys, jog įveiktų amerikietę teniso korte.

„Tegul jie ateina į mano kiemą pažaisti, kur galėsiu nugalėti juos vieną po kito“, - linksmai atsakė amerikietė.

Serena Williams 💬, during a @TechCrunch conference on Wednesday: "I'm not retired." 👀 pic.twitter.com/uJX2dgG0oK