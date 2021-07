Sensacija olimpinėje atrankoje – čekai įspūdingu metimu eliminavo Kanadą

Čekai atrankos pusfinalio mače Viktorijoje 103:101 (29:27, 23:17, 15:16, 27:34, 9:7) po pratęsimo palaužė šeimininkus.

Čekija pratęsimo pabaigoje atsiliko penkiais taškais, bet tada pelnė septynis taškus be atsako ir išsiveržė į priekį 101:99.

Likus žaisti 15 sekundžių Andrew Wigginsas lygino rezultatą, tačiau kitoje atakoje likus sekundei pergalingus taškus pelnė Tomašas Satoransky.

FOR THE WIN 😯



Tomas Satoransky hit the tough game winner to beat Canada in OT 🇨🇿 pic.twitter.com/43dnv5XmHB