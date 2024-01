Sandis Buškevicas apie geriausią „Olimpo“ žaidimą: „Jei dabar nerodysime, tai ir vėliau neparodysime“

Po pasirodymo Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyre, kur grupėje po kartą įveikė visas tris Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komandas ir tik per plauką liko nuo kito etapo, 7bet-NKL lygoje „Olimpas“ patyrė tris nesėkmes paeiliui, įskaitant du pralaimėjimus Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“, tačiau netruko sugrįžti į pergalių kelią. Antrąjį 7bet-NKL ratą palangiškiai baigė devynių pergalių serija – nepaisanto to, kad dalį rungtynių žaidė be traumuotų Pauliaus Danisevičiaus ir Mariaus Runkausko.

S.Buškevicas pripažino, kad dalyvavimas KMT turnyre, nors ir buvo sėkmingas – komandą išsekino. „Buvome pavargę, išsekę, tačiau NKL sezonas tęsėsi. Kažkam trūko jėgų, kažkam motyvacijos, ir tai atsispindėjo žaidime. Antras 7bet-NKL ratas mums nebuvo lengvas, buvo traumuotų žaidėjų, bet pasiekėme neblogą rezultatą“, – kalbėjo S.Buškevicas.

Po dviejų ratų „Olimpas“ turnyrinėje lentelėje – trečias, nusileisdamas „Sūduvai-Mantingai“ ir „Telšiams“.

„Pirmame rate buvome geriau pasiruošę fiziškai, antrajame buvo sunkiau, nes ir kitos komandos įsižaidė, tapo žymiai sunkiau žaisti. Pergalės pasiektos, bet dažnai ir sėkmė buvo mūsų pusėje. Vienur gelbėjo geresnis fizinis pasiruošimas, kitur – charakteris, bet, reikia pripažinti, dažnai ir sėkmė mus lydėjo“.

Pasak jo, antrasis 7bet-NKL etapas, kuriame septynios pirmosios komandos po dukart sužais tarpusavy, nebus tik formali atkarpa prieš atkrintąmasias. „Tai tikrai ne atokvėpio etapas“, – pabrėžė S.Buškevicas.

„Šitas etapas parodys tikrą mūsų lygį ir kiek mes pasiruošę pasiekti savo tikslus. Visos rungtynės šiame etape bus labai svarbios. Svarbiausia – išlikti sveikiems ir visiems kartu judėti į priekį“.

Paklaustas, ar jau atėjo sezono stadija, kai komanda turi rodyti geriausią savo žaidimą, „Olimpo“ treneris buvo atviras: „Jei dabar nerodysime, tai ir vėliau neparodysime. Tai jau metas, kai reikia rodyti tikrąjį komandos veidą“.

Pirmoje sezono pusėje „Olimpo“ treneriai neslėpė pasigesdavę didesnio atsarginių žaidėjų indėlio. Dabar S.Buškevicas teigia, kad nuo suolo kylantys žaidėjai geriau supranta savo vaidmenis.

„Visi patobulėjo, dabar visi supranta savo vaidmenis. Jei sezono pradžioje dėl to buvo bėdų, kažkas pakilęs nuo suolo galvodavo tik apie savo statistiką – dabar to nėra. Pagalbininkai supranta, kad per limituotas minutes viską turi pradėti nuo gynybos. Kad nuo to priklauso žaidimo laikas“.

Antrajame etape „Olimpas“ (21-5) susitiks su „Sūduva-Mantinga“ (26-3), „Telšiais“ (22-4), „Jurbarku-Kariu“ (14-12), Šakių „Vyčiu-VDU“ (14-12), Vilkaviškio „Perlu“ (13-13) ir Kauno „Žalgiriu-2“ (13-13).

„Per daug neseku turnyrinės lentelės, – pripažino S.Buškevicas, paklaustas, ar komandų išsidėstymas pirmajame septynete yra dėsningas. Norime turėti mentalitetą, kad, nesvarbu, su kuo žaidžiame – turime laimėti. Jei esame sveiki ir pasiruošę – galime tai padaryti“.

Trečiąjį ratą palangiškiai pradės sausio 20 dieną Telšiuose. Turimas pergalių skaičius pirmajame etape skaičiuosis ir likusiuose dviejuose ratuose. Pasibaigus reguliariajam 7bet-NKL sezonui, keturios stipriausios komandos tiesiogiai keliaus į ketvirtfinalį, o 5-12 vietas užėmusios ekipos varžysis aštuntfinalyje iki dviejų pergalių.

Aštuntfinalio nugalėtojai prisijungs prie kitų keturių ketvirtfinalio komandų ir kovos iki trijų pergalių, o pusfinaliuose ir finaluose taip pat bus žaidžiama iki trijų pergalių.