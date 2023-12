Sakramente – galingas Domanto Sabonio trigubas dublis ir užtikrinta „Kings“ pergalė

D. Sabonis mače surinko jau ketvirtąjį savo trigubą dublį šiame sezone. Lietuvis pelnė 28 taškus (12/13 dvit., 0/2 trit., 4/5 baud.), atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 11 kamuolių.

D. Sabonis buvo ir rezultatyviausias komandos krepšininkas, 23 taškus pridėjo De'Aaronas Foxas, o 21 – Keeganas Murray.

Domantas is beasting and feasting, scoring the Kings first seven points of the game! 😤 pic.twitter.com/abEp87h2Ud