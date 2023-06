Sabonis prakalbo apie savo piršto traumą: viskas priklausys nuo vieno esminio dalyko

Kalbėdamas su „Fox 40 Sports“ žurnalistu Seanui Cunninghamu, 27-erių metų D.Sabonis teigė, kad nors reabilitacija po gruodį patirtos piršto traumos einasi pagal planą, tačiau kol kas dar nežinoma, ar reikės operacijos, ar ne.

„Po sezono peršvietėme pirštą, tą darysime ir šiandien. Kol kas nežinau, ar reikės operacijos“, – sakė D.Sabonis.

D.Sabonis rungtyniavo traumuotas ir reabilitaciją pradėjo tik pasibaigus „Kings“ sezonui.

Kalbėdamas apie Lietuvos rinktinę, D.Sabonis taip pat neturėjo atsakymų.

„Kol kas neaišku. Viskas priklausys nuo tyrimų ir to, kaip judėsiu į priekį“, – sakė D.Sabonis.

Went to the Sacramento Zoo today with Kings All-Star Domantas Sabonis. He attended an important event that I'll share more from later.



He got a scan today on his right thumb to see how treatment has helped heal the avulsion fracture. Surgery not yet ruled out, but hopeful. pic.twitter.com/1vvJibeIhZ