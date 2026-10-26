Sabonio sąskaitoje – dvigubas dublis

Lietuvio komanda namuose 112:123 nusileido Memfio „Grizzlies“ (3/0) krepšininkams, kurie sezoną pradėjo trimis pergalėmis iš eilės.
D. Sabonis surinko dvigubą dublį – pelnė 13 taškų ir atkovojo 15 kamuolių. Lietuvis realizavo 6 dvitaškius iš 8.
Rezultatyviausiai „Kings“ gretose žaidė Zachas LaVine’as, pelnęs 37 taškus ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus.
NBA naujokas Dariusas Acuffas jaunesnysis pridėjo 22 taškus, tačiau pataikė tik 9 metimus iš 22.
Nugalėtojus į priekį vedė Ty Jerome’as, kuris pelnė 31 tašką ir realizavo visus 14 baudų metimų.
Sezono atidarymo rungtynėse net 45 taškus surinkęs gynėjas šiuo metu yra rezultatyviausias NBA krepšininkas. Per pirmąsias rungtynes jis vidutiniškai pelno po 36,5 taško.
Memfio ekipoje dvigubais dubliais taip pat pasižymėjo naujokas Cameronas Boozeris, surinkęs 16 taškų ir 11 atkovotų kamuolių, bei Cedricas Cowardas, pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 11 kamuolių.
Jaylenas Wellsas prie pergalės pridėjo 16 taškų.
Antrajame kėlinyje „Grizzlies“ pradėjo tolti nuo varžovų. Camas Spenceris pataikė du tritaškius iš eilės ir padidino svečių pranašumą iki 54:44.
Memfio klubas per šį ketvirtį realizavo 7 tritaškius iš 14, laimėjo atkarpą 42:31 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudamas 67:59.
Vis dėlto „Kings“ nepasidavė ir ketvirtajame kėlinyje sugrąžino intrigą.
Likus 5 minutėms ir 41 sekundei D. Sabonis pelnė du taškus su pražanga, realizavo baudos metimą ir išlygino rezultatą – 106:106.
Tačiau tuomet „Grizzlies“ atsakė sėkminga atkarpa. Isaiah Stewartas pelnė du taškus su pražanga ir pataikė baudą, C. Cowardas pridėjo dvitaškį, o T. Jerome’as smeigė tritaškį.
Po šio spurto svečiai įgijo aštuonių taškų pranašumą ir pergalės iš rankų nebepaleido.
Memfio ekipa šiame susitikime vertėsi be Zacho Edey, kuriam dėl kairės čiurnos problemų buvo suteiktas poilsis. Sakramento klubui dėl ligos negalėjo padėti Keeganas Murray.
Artimiausias rungtynes „Grizzlies“ pirmadienį išvykoje žais su Jutos „Jazz“, o „Kings“ antradienį svečiuosis pas San Antonijaus „Spurs“.
„Kings“: Zachas LaVine 37 (10/15 dvit., 3/10 trit., 5 rez. perd.), Darius Acuffas 22 (7/14 dvit., 2/9 trit., 7 rez. perd.), Domantas Sabonis 15 (6/8 dvit., 15 atk. kam., 4 kld.), Precious Achiuwa 12 (6/13 dvit., 10 atk. kam.), De'Andre Hunteris (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Jonathanas Mogbo po 7, Malikas Monkas 6 (3/5 dvit.), Daeqwonas Plowdenas ir Emanuelas Sharpas po 3.
„Grizzlies“: Ty Jerome 31 (7/11 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Cameronas Boozeris (4/14 dvit., 2/7 trit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jaylenas Wellsas (4/5 dvit., 5 atk. kam.) po 16, Cedričius Cowardas 15 (3/6 dvit., 3/5 trit., 11 atk. kam.), Isaiahas Stewartas (2/5 dvit., 5 atk. kam.) ir Camas Spenceris (3/6 trit.) po 13, Quintenas Postas 7 (5 atk. kam.), Scotty Pippenas 6, Jerami Grantas 5 (1/5 dvit., 5 atk. kam.), GG Jacksonas 1.
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