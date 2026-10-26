Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonio sąskaitoje – dvigubas dublis

2026-10-26 06:16 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 06:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

NBA reguliariajame sezone nesėkmę patyrė Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa.

Sabonis | Scanpix nuotr.

NBA reguliariajame sezone nesėkmę patyrė Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa.

REKLAMA
0

Lietuvio komanda namuose 112:123 nusileido Memfio „Grizzlies“ (3/0) krepšininkams, kurie sezoną pradėjo trimis pergalėmis iš eilės.

D. Sabonis surinko dvigubą dublį – pelnė 13 taškų ir atkovojo 15 kamuolių. Lietuvis realizavo 6 dvitaškius iš 8.

Rezultatyviausiai „Kings“ gretose žaidė Zachas LaVine’as, pelnęs 37 taškus ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NBA naujokas Dariusas Acuffas jaunesnysis pridėjo 22 taškus, tačiau pataikė tik 9 metimus iš 22.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojus į priekį vedė Ty Jerome’as, kuris pelnė 31 tašką ir realizavo visus 14 baudų metimų.

REKLAMA

Sezono atidarymo rungtynėse net 45 taškus surinkęs gynėjas šiuo metu yra rezultatyviausias NBA krepšininkas. Per pirmąsias rungtynes jis vidutiniškai pelno po 36,5 taško.

Memfio ekipoje dvigubais dubliais taip pat pasižymėjo naujokas Cameronas Boozeris, surinkęs 16 taškų ir 11 atkovotų kamuolių, bei Cedricas Cowardas, pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 11 kamuolių.

REKLAMA
REKLAMA

Jaylenas Wellsas prie pergalės pridėjo 16 taškų.

Antrajame kėlinyje „Grizzlies“ pradėjo tolti nuo varžovų. Camas Spenceris pataikė du tritaškius iš eilės ir padidino svečių pranašumą iki 54:44.

Memfio klubas per šį ketvirtį realizavo 7 tritaškius iš 14, laimėjo atkarpą 42:31 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudamas 67:59.

Vis dėlto „Kings“ nepasidavė ir ketvirtajame kėlinyje sugrąžino intrigą.

Likus 5 minutėms ir 41 sekundei D. Sabonis pelnė du taškus su pražanga, realizavo baudos metimą ir išlygino rezultatą – 106:106.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau tuomet „Grizzlies“ atsakė sėkminga atkarpa. Isaiah Stewartas pelnė du taškus su pražanga ir pataikė baudą, C. Cowardas pridėjo dvitaškį, o T. Jerome’as smeigė tritaškį.

Po šio spurto svečiai įgijo aštuonių taškų pranašumą ir pergalės iš rankų nebepaleido.

Memfio ekipa šiame susitikime vertėsi be Zacho Edey, kuriam dėl kairės čiurnos problemų buvo suteiktas poilsis. Sakramento klubui dėl ligos negalėjo padėti Keeganas Murray.

REKLAMA

Artimiausias rungtynes „Grizzlies“ pirmadienį išvykoje žais su Jutos „Jazz“, o „Kings“ antradienį svečiuosis pas San Antonijaus „Spurs“.

„Kings“: Zachas LaVine 37 (10/15 dvit., 3/10 trit., 5 rez. perd.), Darius Acuffas 22 (7/14 dvit., 2/9 trit., 7 rez. perd.), Domantas Sabonis 15 (6/8 dvit., 15 atk. kam., 4 kld.), Precious Achiuwa 12 (6/13 dvit., 10 atk. kam.), De'Andre Hunteris (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Jonathanas Mogbo po 7, Malikas Monkas 6 (3/5 dvit.), Daeqwonas Plowdenas ir Emanuelas Sharpas po 3.

REKLAMA

„Grizzlies“: Ty Jerome 31 (7/11 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Cameronas Boozeris (4/14 dvit., 2/7 trit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jaylenas Wellsas (4/5 dvit., 5 atk. kam.) po 16, Cedričius Cowardas 15 (3/6 dvit., 3/5 trit., 11 atk. kam.), Isaiahas Stewartas (2/5 dvit., 5 atk. kam.) ir Camas Spenceris (3/6 trit.) po 13, Quintenas Postas 7 (5 atk. kam.), Scotty Pippenas 6, Jerami Grantas 5 (1/5 dvit., 5 atk. kam.), GG Jacksonas 1.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų