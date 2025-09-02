Sabonio akivaizdoje „Žalgiris“ pasiruošimą sezonui pradėjo pergale

„Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis debiutinėse savo rungtynėse vertėsi be Nigelo Williamso-Gosso, Sylvaino Francisco, Dovydo Giedraičio, Ąžuolo Tubelio, Maodo Lo, Lauryno Biručio ir Deivido Sirvydžio, kuriuos pakeitė būrys žaidėjų iš jaunimo sistemos.
Pirmus du kėlinius aikštėje vyko lygi kova (34:34), o pranašumą žalgiriečiai prieš Azerbaidžano čempionus pradėjo įrodinėti po pertraukos ir patraukti Moseso Wrighto įgijo 9 taškų pranašumą – 52:43.
Ketvirtajame kėlinyje „Žalgirio“ pranašumas pasiekė dviženklį ir T.Masiulio kariauna įsirašė užtikrintą pergalę.
Šias rungtynes gyvai „Žalgirio“ arenoje stebėjo Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis.
„Sabah“ komandai vadovavo Aurimas Jasilionis, kuris pavaduoja Lietuvos rinktinėje dirbantį Rimą Kurtinaitį.
Artėjantį mačą „Žalgiris“ žais rugsėjo 6 dieną prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
