TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Sabonio akivaizdoje „Žalgiris“ pasiruošimą sezonui pradėjo pergale

2025-09-02 18:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 18:47

Kauno „Žalgiris“ pasiruošimą sezonui pradėjo pergale savo aikštėje prieš Baku „Sabah“ – 75:58.

Kauniečiai užtikrintai pradėjo pasiruošimą (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgiris" pasiruošimą sezonui pradėjo pergale savo aikštėje prieš Baku „Sabah" – 75:58.

1

„Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis debiutinėse savo rungtynėse vertėsi be Nigelo Williamso-Gosso, Sylvaino Francisco, Dovydo Giedraičio, Ąžuolo Tubelio, Maodo Lo, Lauryno Biručio ir Deivido Sirvydžio, kuriuos pakeitė būrys žaidėjų iš jaunimo sistemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmus du kėlinius aikštėje vyko lygi kova (34:34), o pranašumą žalgiriečiai prieš Azerbaidžano čempionus pradėjo įrodinėti po pertraukos ir patraukti Moseso Wrighto įgijo 9 taškų pranašumą – 52:43.

Ketvirtajame kėlinyje „Žalgirio“ pranašumas pasiekė dviženklį ir T.Masiulio kariauna įsirašė užtikrintą pergalę.

Šias rungtynes gyvai „Žalgirio“ arenoje stebėjo Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis.

„Sabah“ komandai vadovavo Aurimas Jasilionis, kuris pavaduoja Lietuvos rinktinėje dirbantį Rimą Kurtinaitį.

Artėjantį mačą „Žalgiris“ žais rugsėjo 6 dieną prieš Panevėžio „Lietkabelį“.

Pildoma.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

