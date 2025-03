„Ryto“ gynėjas išrinktas FIBA Čempionų lygos savaitės žaidėju

Pergalingose rungtynėse prieš Manisos ekipą RJ Cole`as pelnė 23 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 31 naudingumo balą.

Taip pat krepšininkas pateko ir į simbolinę lygos savaitės komandą. Tiesa, joje atsidūrė ir Kauno „Žalgirį“ palikęs Tyrone`as Wallace`as.

🚨 RJ Cole is your #BasketballCL Player of the Week! 🐺 pic.twitter.com/7zvRnUUJhe