Rusui pralaimėjęs JAV plaukikas rėžė: tenka dalyvauti lenktynėse, kurios galimai yra „nešvarios“

Rusijos olimpinio komiteto (ROC) atstovas distanciją įveikė per 1 min. 53.27 sek. ir pagerino 2012 m. amerikiečio Tylerio Clary pasiektą olimpinį rekordą (1:53.41). Sidabru tenkinosi amerikietis Ryanas Murphy (1:54.15), o bronza – britas Luke‘as Greenbankas (1:54.72).

Po lenktynių R.Murphy užsiminė apie galimai „nešvarią“ varžovo pergalę: „Dabar galvoje sukasi bent 15 minčių, iš kurių kokios 13 pridarytų man rimtų problemų. Yra kaip yra. Stengiuosi nepasiduoti toms mintims. Tiesiog labai sunku psichologiškai, kai visus metus tenka dalyvauti lenktynėse, kurios galimai yra „nešvarios“. Nesiruošiu kaltinti kažko konkrečiai. Tiesiog sveikinu Luke‘ą ir Jevgenijų. Jie puikiai padirbėjo ir yra labai talentingi plaukikai, o aš tik toliau laikysiuosi nuomonės, kad dopingo problema plaukime yra aktuali“.

L.Greenbankas po finalo buvo kiek santūresnis: „Pasidaro liūdna, kai suvoki, kad kai kur egzistuoja valstybės remiama dopingo vartojimo schema ir niekas prieš ją nedaroma.“

„Aš visada buvau už švarų sportą, esu nuolat tikrinamas dopingo kontrolierių ir baseine atiduodu visą širdį. Visą gyvenimą atidaviau plaukimui ir negalėčiau sau atleisti, jai vartočiau kažką draudžiamo. Su Ryanu aš pasikalbėjau ir jis pasakė, kad jo žodžiai buvo netinkamai interpretuoti. Vienas kitu niekada nesiskundėme, visada buvome ir esame geri priešininkai, abu pasisakome už švarų sportą“, - sakė J.Rylovas.

I asked 🇺🇸 Ryan Murphy, who just took silver in the 200 back behind Russia’s Evgeny Rylov, about any concerns he had about his opponents doping.



“I’m swimming in a race that’s probably not clean,” he said. Full quote below ⬇️ pic.twitter.com/Z264TV9vyq