Rumunijos klubo savininkas uždraudė žaidėjams skiepytis nuo covid-19: ant suolo liko vos 2 futbolininkai

Iš 2 atsarginių žaidėjų 1 buvo vartininkas, tad per mačą FCSB atliko vos vieną keitimą. Laimei, startinės vienuolikės žaidėjai išvengė traumų, nes kitaip situacija būtų buvusi dar liūdnesnė.

Pranešama, kad FCSB klubo futbolininkams skiepytis nuo covid-19 uždraudė komandos savininkas Gigi Becali. 500 mln. JAV dolerių turto turintis rumunas yra itin griežtai nusistatęs prieš vakcinas.

„Nenoriu skiepytis. Aš esu žmogus ir nenoriu pavirsti kažkokiu transžmogumi. Kodėl turėčiau leistis tai, kas genetiškai modifikuos mano organizmą? Palaukime 2-3 metus ir pažiūrėsime, kas nutiks paskiepytiems. Aš pasakiau žaidėjams, kad jei jie ateityje nenori turėtų vaikų, tai tada gali skiepytis. Jei ant stalo būtų ginklas ir covid-19 vakcina, tai aš mieliau nusišaučiau. FCSB klube skiepijimo nebus“, – rėžė G.Becali.

FCSB owner Becali forbids vaccination for his club's players. Becali: "If I had a gun on the table next to the vaccine, I'd rather be shot with the gun. There is no vaccination at FCSB".