„Romai“ likus už Čempionų lygos ribų, „Barcelona“ patenka tarp elito klubų pirmame krepšelyje

Čempionų lygos nugalėtojai ir geriausius rezultatus per pastaruosius penkis sezonus užfiksavusios aštuonios komandos patenka į pirmąjį burtų krepšelį. „Roma“ užima devintąją vietą, tuo tarpu „Barcelona“ – dešimtąją.

Pirmasis krepšelis:„Real“, „Manchester City“,„Bayern“, „Liverpool“, Paryžiaus „Saint-Germain“, „Inter“, „Chelsea“, „Borussia“, „Barcelona“.

REKLAMA

REKLAMA

Antrasis krepšelis: „Arsenal“, „Bayer“, „Atletico“, „Benfica“ (turi patekti per kvalifikaciją), „Atalanta“, „Villarreal“, „Juventus“, „Eintracht“, „Club Brugge“ (turi patekti per kvalifikaciją), „Rangers“ (turi patekti per kvalifikaciją), „Šachtar“ (turi patekti per kvalifikaciją).

REKLAMA

Trečiojo ir ketvirtojo krepšelių sudėtis priklausys nuo to, kurios komandos pateks kvalifikacijos metu. Tuo tarpu „Tottenham“ pakils į antrąjį krepšelį, jei „Benfica“ arba „Club Brugge“ nepavyks patekti į Čempionų lygą. PSV yra vienintelis klubas galintis pakilti iš trečiojo krepšelio į antrąjį.

„Ajax“ , „Napoli“, „Sporting“, „Olympiacos“, „Slavia“ ir „Marseille“ neabejotinai atsidurs trečiajame krepšelyje. Ketvirtajame krepšelyje tikriausiai bus „Celtic“, „Monaco“, „Athletic“, „Newcastle United“.