TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Rodri trauma neleido prisijungti prie Ispanijos rinktinės

2025-10-06 14:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 14:47

Ispanijos futbolo federacija pirmadienį patvirtino, jog Rodri nebuvo įtrauktas į rinktinės sudėtį artimiausioms pasaulio futbolo čempionato rungtynėms su Sakartvelu ir Bulgarija.

Rodri | Scanpix nuotr.

Ispanijos futbolo federacija pirmadienį patvirtino, jog Rodri nebuvo įtrauktas į rinktinės sudėtį artimiausioms pasaulio futbolo čempionato rungtynėms su Sakartvelu ir Bulgarija.

0

Rodri patyrė traumą ir buvo pakeistas 21-ąją minutę „Premier“ lygos rungtynių tarp „Manchester City“ ir „Brentford“ metu.

„Šiek tiek pajaučiau diskomfortą pakinklinėje sausgyslėje, bet atrodo, kad ne taip jau stipriai. Truputį pasitempiau, kaip ir Europos čempionato finalo metu. Visgi svarbiausia, kad tai nebuvo taip svarbu“, – po rungtynių kalbėjo Rodri.

Ispanija šiuo metu pasaulio čempionato atrankoje turi iškovojusi dvi pergales ir su šešiais taškais rikiuojasi E grupės pirmoje vietoje.

