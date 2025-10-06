Rodri trauma neleido prisijungti prie Ispanijos rinktinės

Rodri patyrė traumą ir buvo pakeistas 21-ąją minutę „Premier“ lygos rungtynių tarp „Manchester City“ ir „Brentford“ metu.
„Šiek tiek pajaučiau diskomfortą pakinklinėje sausgyslėje, bet atrodo, kad ne taip jau stipriai. Truputį pasitempiau, kaip ir Europos čempionato finalo metu. Visgi svarbiausia, kad tai nebuvo taip svarbu“, – po rungtynių kalbėjo Rodri.
Ispanija šiuo metu pasaulio čempionato atrankoje turi iškovojusi dvi pergales ir su šešiais taškais rikiuojasi E grupės pirmoje vietoje.
