Rimtas pareiškimas: atkaklioje kovoje Bahamų rinktinė patiesė Argentiną ir kausis dėl bilieto į olimpiadą

Bahamų salos, kurių vyriausiasis treneris yra „Golden State Warriors“ asistentas Chrisas DeMarco, ketvirtajame ketvirtyje 23:12 pranoko Argentiną ir iškovojo pergalę – antrąją per penkias dienas prieš šeimininkus – įnirtingai nusiteikusių žiūrovų akivaizdoje.

Bahamų salos niekada nėra patekusios į vyrų krepšinio atrankos varžybas nei olimpinėse žaidynėse, nei FIBA pasaulio čempionate. Tačiau laimėję atrankos turnyrą Argentinoje, kur Bahamų krepšininkai grupės varžybose nugalėjo Kubą ir Argentiną, o šeštadienį prieš antrąją pergalę prieš šeimininkus sekmadienį vakare įveikė Urugvajų, jie turės galimybę pirmą kartą istorijoje iškovoti kelialapį į kitų metų vasarą vyksiančias olimpines žaidynes.

Tiesa, didžiąją vakaro dalį vyko apylygė kova. Ketvirtojo ketvirčio pradžioje Argentina pirmavo keturiais taškais, o likus mažiau nei 2 minutėms iki rungtynių pabaigos vėl perėmė iniciatyvą.

Fynikso „Suns“ krepšininkas Ericas Gordonas Bahamų rinktinei pelnė 27 taškus. Per paskutines 92 sekundes jis pataikė du tritaškius, įskaitant vieną, kuris likus 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos Bahamų komandą išvedė į priekį penkiais taškais ir įtvirtino pergalę tą vakarą.

Į pasaulio krepšinio čempionatą nepatekusi Argentina praleis pirmąsias olimpines žaidynes nuo 2000 m.

🇧🇸 HISTORY MAKERS 🇧🇸



The Bahamas qualify to the #FIBAOQT for a chance to play their first ever Olympics and celebrate a well-deserved win over Argentina! 🔥 pic.twitter.com/SmpIvbhs2a