Revanšinė kova prieš čempioną: Avlasevičius Kaune mėgins atimti diržą iš Cvetkovičiaus

Ši kova vyks svorio kategorijoje iki 75 kg, jai yra numatyti penki raundai.
„75 kg kategorija yra itin didelė, dažnai vyksta jos titulų gynyba ir mes tuo džiaugiamės. Kažkuo ši kategorija yra panaši ir į 67 kg kategoriją, nes joje yra labai daug konkurencijos. Tikimės, kad po traumos sugrįžę kovotojai padarys šią kategoriją dar stipresnę ir ateityje pamatysime dar daugiau bekompromisių kovų“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
UTMA 21 turnyras įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
Tai bus jau antrasis šių kovotojų susitikimas, tiesa, šįkart diržas yra kito kovotojo rankose.
R. Avlasevičius UTMA 75 kg kikbokso čempiono diržą iškovojo dar UTMA 12 turnyre, kai įveikė savo komandos draugą Henriką Vikšraitį.
Titulą „Sparta“ kovotojui teko ginti jau UTMA 13 turnyre – būtent ten savojo šanso po pakeitimo sulaukė N. Cvetkovičius.
Nors kova buvo atkakli ir atrodė, kad persvara krypsta R. Avlasevičiaus pusėn, tačiau galiausiai pergalę ketvirtajame raunde sugebėjo pasiekti N. Cvetkovičius ir perėmė čempiono diržą.
N. Cvetkovičius po šio turnyro dar vieną kartą apgynė titulą – tai serbas padarė UTMA 17 turnyre, kai palaužė Naurį Lukošiūną.
„Nikola yra vienas aukščiausio lygio kovotojų pasaulyje, nė vienam UTMA organizacijoje su juo nebus lengva. Jis yra tikras profesionalas ir jis ne kartą tai įrodė. Raimondo laukia ilgas žygis į labai aukštą kalną“, – komentavo UTMA vadovas.
Po UTMA 13 turnyro R. Avlasevičius UTMA ringe pasirodė dar du kartus – UTMA 17 turnyre įveikė Sabri Ben Henia antrajame raunde techniniu nokautu, o visiškai neseniai vykusiame UTMA 20 turnyre, kovoje dėl galimybės stoti į kovą su čempionu, užtikrintai įveikė Akramą Belmekki.
„Raimondas paliko gerą įspūdį UTMA 20 turnyre. Labai patiko jo prisitaikymas. Akramas pradžioje gal kiek ir nustebino, bet Raimondas labai greitai prisitaikė – du užtikrinti nokdaunai ir dar užtikrintesnė pergalė. Pamatysime, kaip atrodys jis prieš čempioną“, – kalbėjo V. Gecas.
UTMA vadovas pabrėžia, kad tai bus aukščiausio lygio kikbokso kova – ne tik UTMA organizacijoje, bet ir pasaulio kontekste.
„Tai jau yra atitinkamo lygio kova Lietuvoje ir pasaulyje. Abu šios kovos dalyviai drąsiai galėtų kautis su kitais 75 kg kategorijos atstovais – ar „ONE“, ar „Glory“. Manau, kad ši kategorija, reitingas stiprės ir pasipildys geriausiais užsienio ir Lietuvos kovotojais“, – teigė V. Gecas.
UTMA 21 turnyras įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
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