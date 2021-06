Pristatytas Tokijo olimpinių žaidynių kaimelis: šįkart jame yra naujovių

Organizatoriai prieš liepos 23 dieną planuojamą atidarymo ceremoniją mėgina įtikinti visuomenę, kad šis didžiulis renginys bus saugus atletams ir Japonijos visuomenei.

Sekmadienį jie aprodė koronavirusu užsikrėtusiems asmenims skirtą kliniką, perspėjo, kad vartoti alkoholinius gėrimus grupėse bus draudžiama, taip pat pranešė, jog buvo atsisakyta mišrios zonos svečiams.

Visame miestelyje, kur per olimpines žaidynes galės nakvoti 18 tūkst. sportininkų ir komandos narių, o per paralimpines žaidynes – 8 tūkst. dalyvių, iškabinti plakatai, raginantys gyventojus laikytis viruso prevencijos reikalavimų, tokių kaip kambarių vėdinimas.

Karščiavimo klinika, įrengta atskirai nuo pagrindinio medicinos komplekso, bus naudojama testuojant ir izoliuojant galimai užsikrėtusius asmenis ar žmones, galimai kontaktavusius su užsikrėtusiaisiais.

„Kilus įtarimui apie užsikrėtimą... galėsime tinkamai izoliuoti šiuos asmenis“, – patikino kaimelio generalinis direktorius Takashi Kitajima (Takašis Kitadžima).

Tarp kitų priemonių yra vietų skaičiaus valgyklose sumažinimas, skydeliai iš organinio stiklo tarp sporto salių įrangos ir rankų dezinfekavimo priemonių bei muilo rinkinių dalijimas kaimelio gyventojams.

Kaimelyje su vaizdu į Tokijo įlanką nuo praėjusių metų kovo, kai žaidynės buvo atidėtos, nesilankė niekas, išskyrus darbuotojus.

„Gerti vienam“ Kaimelis, kuris bus atidarytas po kiek daugiau nei dviejų savaičių, bus itin svarbus šių žaidynių atletams, nes jiems bus draudžiama lankytis bet kur kitur, išskyrus treniruočių ir varžybų vietas. Pagal griežtas užsikrėtimų prevencijos taisykles sportininkai bus kasdien testuojami ir privalės dėvėti kaukes visuomet, išskyrus varžybų, valgymo ir miego metą. Be to, nebus jokių vakarėlių, pranešė pareigūnai.

REKLAMA

„Jei gersite alkoholį, iš principo prašom gerti vienam“, – pažymėjo T. Kitajima.

Atletai galės atvykti į kaimelį tik prieš pat renginį ir turės išvykti per 48 valandas nuo iškritimo ar rungtynių pabaigos. Be to, gyvenimo sąlygos toli gražu nebus prabangios: vienviečiai kambariai yra 9 kvadratinių metrų ploto, o dviviečiai – 12 kvadratinių metrų.

Pasak organizatorių, lovos pagamintos iš perdirbamo kartono, bet jos yra pakankamai tvirtos, kad tiktų raumeningiems sunkiaatlečiams ir aukštaūgiams krepšininkams. Už olimpiadą atsakingi pareigūnai tikisi, kad dauguma kaimelyje apsistosiančių asmenų bus paskiepyti, tačiau visiems galios vienodos taisyklės, nepriklausomai nuo vakcinacijos statuso, o normų nesilaikantiems atletams grės šalinimas iš varžybų.

Apie būsimus iššūkius liudija ir tai, kad vienam Ugandos olimpinės delegacijos nariui, į Japonija atvykusiam šeštadienį, buvo testu patvirtintas koronavirusas, nors šis asmuo, kaip pranešta, buvo paskiepytas ir prieš skrydį gavo neigiamą testo atsakymą. Minėtų saugumo priemonių imtasi rengiantis unikalioms žaidynėms: pirmąkart istorijoje uždrausta dalyvauti užsienio sirgaliams, o sprendimas dėl Japonijoje gyvenančių aistruolių bus priimtas ateinančią savaitę.

Organizatoriai grumiasi su visuomenės nepalankumu žaidynėms, nacionalinėms apklausoms rodant, jog dauguma japonų norėtų renginio atidėjimo ar atšaukimo. Vis dėlto naujausios apklausos rodo, kad artėjant žaidynėms nuotaikos galbūt keičiasi. Žiniasklaidos atstovams apžiūrinėjant Olimpinį kaimelį, lauke keli protestuotojai skandavo šūkius prieš olimpines žaidynes,.

Po žaidynių kaimelis bus paverstas tūkstančiais prabangių pakrantės butų. Prieš tai, kai pernai buvo nuspręsta atidėti 2020 metų Olimpiadą, buvo parduota maždaug 900 tokių butų, kai kurie jų – po 170 mln. jenų (1,3 mln. eurų).