Prieš lemiamą LKL finalo mačą Kaune – įspūdingos „Žalgirio“ ir „Ryto“ sirgalių eisenos.

Abiejų klubų sirgaliai surengė spalvingas eitynes. Jų kelią link Kauno arenos lydėjo dainos, skanduotės ir komandos spalvų fajeriai.

Pirmieji eiseną surengė ištikimiausi vilniečių sirgaliai „B Tribūna“. Jų arenoje turėtų būti daugmaž 2000.

Vėlau pajudėjo ir Kauno „Žalgirio“ sirgaliai, kurių priešakyje žygiavo ištikimieji „Green White Boys“.

