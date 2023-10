„Premier“ lygos vartininkas prakalbo apie norą atstovauti Lietuvos rinktinei: „Niekada nesulaukiau LFF atsakymo“

Prieš penkerius metus lietuviškų šaknų turintis vartininkas domėjosi galimybe žaisti Lietuvoje ir net kreipėsi į Europos šalies FA. Visgi atsakymo nesulaukęs žaidėjas po trejų metų debiutavo JAV nacionalinėje komandoje, o 2022 m. jis buvo pagrindinis rinktinės vartininkas pasaulio čempionate.

Dabar „Nottingham Forest“ klube žaidžiantis M.Turneris sako, kad norėjo anksčiau pasinaudoti lietuvišku pasu ir pradėti tarptautinę karjerą.

„Mano prosenelė per karą emigravo iš Lietuvos, bėgo nuo religinio persekiojimo“, – „Kickin‘ It“ tinklalaidėje sakė M.Turneris. „Ji atvyko į Elliso salą Niujorke ir taip gyveno savo svajonę. Turėjome iškraustyti senelį iš jo namų ir taip aš radau šiuos senus jos imigracijos dokumentus, todėl mano tėtis ir aš galėjome atkurti savo Lietuvos pilietybes.

Susisiekiau su Lietuvos futbolo federacija ir sakiau, kad noriu tarptautinių rungtynių. Jie tuo metu žaidė Europos čempionato kvalifikaciją. Tai buvo po pirmųjų mano metų, kai žaidžiau „New England Revolution“ komandoje.

Sakiau, kad turiu pasą, atkuriu pilietybę. Norėčiau atvykti į Lietuvą, bet, aišku, COVID-19 viską sujaukė. Visgi norėjau prisiliesti prie savo šaknų, pabūti ir pajusti kultūrą, tačiau taip pat esu futbolininkas ir noriu atstovauti nacionalinę komandą.

Jie ruošėsi vykti į atrankos rungtynes ir per tarptautinį langą turėjo žaisti su Anglija ir Portugalija. Pagalvojau, kad tai mano galimybė. Jeigu galėčiau ten patekti, tada žaisiu prieš Angliją ir Portugaliją, o man tereikia plyšio duryse. Bet jie man taip ir neatrašė nei žinutės, nei elektroninio laiško“, – tikino jis.

M.Turneris už JAV rinktinę yra sužaidęs jau 33 rungtynes.

“I actually contacted the Lithuanian FA, I was like I want international games”



In 2018, @headdturnerr tried to get his foot in the door with the Lithuanian National Team. 4 years later, he started in a World Cup for the @USMNT. 🤯 pic.twitter.com/3cHM0gicod